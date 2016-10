Potem ko je pred kratkim na spletu objavila izzivalno fotografijo sebe v modrčku, ki je več razkrival kot zakrival, ter komentirala, da tako slavi svojo ženstvenost, je Petra Sanader znova udarila. Na najnovejšem posnetku, ki ga je objavila na družabnem omrežju instagram, je lepa hči nekdanjega hrvaškega premierja Iva Sanaderja s prijatelji delila delček svoje jutranje intime. Posnela se je med jutranjim poležavanjem v postelji in požela kup navdušenih komentarjev, in to kljub temu, da tokrat, pokrita z odejo, ni kazala veliko gole kože. »V redu, v redu. Že vstajam,« je zapisala pod objavo.



Bolj kot Petrine razgaljene fotografije, ki jih na družabnih omrežjih pa tudi v medijih ne primanjkuje, pa so naše sosede razburile njene fotografije s počitnic. Posnetki, ki jih je objavila letos poleti, prikazujejo družino Sanader med počitnicami na luksuzni jadrnici.



Petra, ki živi v New Yorku, se preizkuša kot model, zelo pa se trudi prodreti kot igralka. Trenutno snema film A Blank, za katerega je sama napisala scenarij.