Slava in bogastvo za revne in zlorabljene

Ime si je ustvaril v svetu filma in se prebil celo na seznam največjih hollywoodskih zaslužkarjev. A namesto da bi Nicolas Cage stiskaško hranil prigarane beliče, jih radodarno trosi naokoli in svojo blaginjo deli s tistimi, ki jim je sreča v življenju obrnila hrbet. Milijon je, denimo, namenil tistim, ki so zaradi orkana Katrina ostali brez strehe nad glavo. Še milijon več pa je daroval neprofitni organizaciji Amnesty International, romali pa naj bi za zdravstvo, psihološko pomoč in vključevanje v družbo tistih otrok, ki so jih vojne vihre v domači deželi prisilile v beg. S tem si ni prislužil le slovesa enega najbolj radodarnih hollywoodskih zvezdnikov, ampak so mu pri ZN podelili tudi lento človekoljuba leta in ga zaradi njegove borbe proti trgovanju z ljudmi ustoličil kot ambasadorja Združenih narodov za svetovno pravičnost. Zdaj pa je Cage k priznanjem, ki pričajo o njegovem udejstvovanju proti boljšemu jutri, dodal še eno. V nemškem Düsseldorfu so ga na svečani ceremoniji, eni največjih tovrstnih v Evropi, ki se je udeleži okoli 2000 gostov, počastili še z nemško nagrado za trajnostni razvoj (German Sustainability Award).



Kaj imajo skupnega hollywoodski težkokategornik, generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki Moon in Tshering Tobgay, premier Butana? Vsi trije se zavzemajo za idejo trajnostnega družbenega in ekološkega razvoja v svetu in jo poskušajo uresničevati po svojih najboljših močeh, zaradi česar so letos postali prejemniki prestižne nemške nagrade za trajnostni razvoj. To podeljujejo od leta 2008, v preteklosti tudi princu Charlesu in švedski kraljici Silviji, letos pa Cageu, pri čemer je zvezdnik izpostavil, da njegova prva skrb velja otrokom in izkoreninjenju zlorabe otrok. »V Afriki sem videl najhujše oblike zlorabe. Prva naloga vsakega od staršev bi morala biti, da se bojuje za srečo in blaginjo svojih otrok. In ko bodo to delali eni, bodo njihovemu zgledu sledili drugi.«