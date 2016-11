Sladkosneda Sanja

Pred leti si je s šovom Sanja prislužila naziv hrvaška Oprah Winfrey. Zdaj se pevka Novih fosilov Sanja Doležal vrača v voditeljske vode. Prepričana je, da bo njena nova oddaja na RTL prav tako uspešna kot prejšnja.



»Zelo srečna sem in veselim se vrnitve na RTL: Prav na tej televiziji sem dosegla svoje največje televizijske uspehe. Prepričana sem, da se bo to ponovilo,« je nov izziv komentirala 53-letna Zagrebčanka.



Pevka bo vodila novo sezono tekmovalne slaščičarske oddaje Tri, dva, ena – peci! (Tri, dva, jedan – peci!). Spodbujala bo tekmovalce in gledalcem razkrivala recepte za najboljše hrvaške tradicionalne sladice.



Sanja se svojih preteklih voditeljskih izkušenj spominja z ljubeznijo. »Kar se tiče posla, je bilo to moje najljubše življenjsko obdobje. Vedno rada obujam spomine na pogovorno oddajo Sanja,« pravi. Dejala je tudi, da se v kuhinji odlično znajde, prav tako njena otroka Lea in Luka, ki sta nasledila njen kuharski talent.



»Najboljšo sirovo torto v življenju mi je pred dvema letoma za rojstni dan pripravil sin. Palačinke in čokoladni mousse dela moja hči. Imata potenciale za dobra kuharja in slaščičarja,« pravi pevka, ki ima kljub ljubezni do slaščic trenutno zavidljivo vitko postavo. Lani se ji je v dveh mesecih in pol uspelo znebiti dveh odvečnih kilogramov. »Prenehala sem jesti. To je edina in najučinkovitejša rešitev. Bil je skrajni čas, da shujšam. Zadnjih deset let, odkar sem prenehala kaditi, sem se zredila za 15 kilogramov,« je dejala. Vitko linijo in formo vzdržuje tudi z rekreacijo: v prostem času igra badminton.



»Otroka sta navdušena nad mojim novim videzom. Vsi me podpirajo,« pravi Sanja, ki se trudi, da bi izgubila še nekaj dodatnih kilogramov.