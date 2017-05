Skupaj v zakonu in na pločniku slavnih

Njuna ljubezen je takšna, o kakršni marsikdo zgolj sanja. Trdna, neminljiva, ki ji uspe prestati še takšne življenjske vihre. Drug drugega opazujeta, kako se jima na obrazu izrisujejo gubice in sivijo lasje, a kemija ne jenja. Med njima še vedno prasketa naelektrena, skoraj otipljiva privlačnost, ki ju je pred 33 leti potegnila v objem. A četudi Goldie Hawn in Kurt Russell s svojo romanco kljubujeta hollywoodskemu pravilu kratkih zakonov ter sta drug na drugega še vedno enako nora kot prvi dan, nikoli nista izrekla poročnih zaobljub. Preprosto verjameta, da ljubezen ne potrebuje uradne listine, saj ta ne zagotavlja srečnega konca. A sta zdaj vendar slavila svojo ljubezen. Ves Hollywood se je namreč poklonil zgolj njima.



Številki 2609 in 2610



»Sva se pravkar poročila? Še nikoli nisva imela takšnega slavja, na katerem se slavi le naju,« je ganjeno zažgolela oskarjevka, ko sta na hollywoodski aleji slavnih zasijali njuni zvezdi. Druga zraven druge. To je bilo četrtič v zgodovini podelitve, da sta zvezdi dobila zvezdniška golobčka hkrati.



Letos mineva pol stoletja, odkar je svetlolaska zaplavala v vode sedme umetnosti, medtem ko je začel njen pet let mlajši srčni izvoljenec filmsko meko osvajati še pet let prej. Filmu sta skupno torej podarila že več kot stoletje, njuni imeni pa sta se pojavili že v 85 filmskih odjavnih špicah. Več kot zadosten razlog torej, da sta se zapisala v nesmrtnost tudi na losangeleškem pločniku večnosti. »Legenda je, ikona, prva zvezda, v katero sem se zatreskala in ki že vseskozi ostaja moj največji navdih,« se je Goldie ob slavnostnem razkritju zvezde in izročitvi plakete poklonila do solz ganjena stanovska kolegica Reese Witherspoon, prepričana, da je njena največja oboževalka. Medtem ko je ob Kurtovi strani stal legendarni režiser Quentin Tarantino, pod čigar taktirko je igralec že ničkolikokrat stopil pred filmske kamere, nazadnje pred dvema letoma za film Osovraženih osem. A čeprav sta 2609. in 2610. zvezdi z Goldiejinim in Kurtovim imenom zažareli v čast njunima plodovitima karierama in prispevku v zakladnico svetovne filmografije, je bila morda še količkaj bolj v ospredju njuna ljubezen.



Držala sta se za roke, se poljubljala in se smejala. Se objemala in si zaljubljeno zrla v oči. »Tebi dolgujem svoje čudovito življenje. Častim te, ni zvezd ne na nebu ne na bulvarju, ki bi se ti lahko postavile ob bok,« je ljubljeni med ceremonijo dahnil Russell, ganjen, da bosta za vso večnost skupaj ležala tudi v cementu. Kajti z nikomer drugim kot z Goldie ne bi raje ležal nekje, kjer ga bo »na veke žgalo vroče kalifornijsko sonce, se nanj zlival dež in ga bičali vetrovi, se morda nanj celo olajšali potepuški psi in ga tacale noge iz vseh koncev sveta«.



Družina na prvem mestu



Besede globoke ljubezni, torej ni čudno, da se je njuni hčerki Kate Hudson (Goldiejina biološka, Kurtova posvojena) že skoraj zazdelo, da je dočakala poročni dan staršev. »Vedno sem bila prepričana, da bom nekega dne lahko govorila na njuni poroki. A ker te vsaj v bližnji prihodnosti očitno še ni v planu, morda sploh nikdar, bom izkoristila kar to priložnost, ki je morda moja edina. Svoje ljubezni do filma nikdar nista skrivala, ne nazadnje sva tudi z bratom Oliverjem zaplavala v igralske vode. A je vendar družina tista, ki jo od nekdaj postavljata na prvo mesto, in sta nam, otrokom, kljub fantastičnima karierama ponudila normalnost. Goreče sta branila otroke, z žarom že ves čas ohranjata živo svoje razmerje in najbližje zasipata z ljubeznijo in skrbjo. In te vrline so tiste, ki jih tudi vidim v zvezdah, ki sta ju dobila. To je najpomembnejša zapuščina, ki jo predajata,« je dejala Kate, ki se ji je pridružil še polbrat Boston, ki je Kurtu privekal na svet v prvem zakonu s Season Hubley. Zbrana je bila torej skoraj vsa družina, svečezacementirana zvezdica Goldie si je želela le, da bi jo na ta dan sreče lahko opazovali še njeni starši. »Prepričana sem, da bi bila preč od sreče in ponosa. Verjetno ne bi verjela svojim očem. Njuna majhna deklica, ki je plesala po domači dnevni sobi in si želela običajnega življenja z družino in hišico z belo ograjo, namreč ni dobila tega, o čemer je sanjarila. Ampak hudičevo več! Morda nimam ograjene hiške, a imam neverjetno hišo. Morda se nisem poročila, a sem Kurtu rekla da. Kot pred njim tudi Billu, brez katerega danes ne bi imela čudovitih Kate in Oliverja.«

Zapeljal jo je zmačkan in nedomiseln



Spoznala sta se, ko jih je ona štela 21 in on le 16. Tedaj še prevelika starostna razlika je 15 let pozneje, ko so se njune poti znova križale na avdiciji za film Swing Shift, zbledela in postala nepomembna. A bi, ko jima ne bi bilo usojeno drugače, Kurt lahko že s prvim stavkom pokopal ljubezen, še preden bi ta lahko vzcvetela. Na avdicijo se je namreč primajal skrokan po celonočnem popivanju z očetom, da mu je v glavi razbijalo in hkrati vladala praznina. In je, ko je zagledal Goldie, lahko le precej okorno bleknil, da »ima čudovito telo«. Zlajnan in nedomiseln stavek, ob kakršnem se mnogo deklet le narejeno nasmehne in hitro odvrne pogled, verjetno v iskanju zanimivejšega sogovornika. »Najlepša hvala,« pa se mu je nasmehnila Goldie, in v tistem trenutku sta začela pisati eno najlepših ljubezenskih zgodb Hollywooda.

