Skrivnostni zmagovalec Salvador: droge in seks z moškimi, vendar to še ni vse

Salvador Sobral, ki je na 62. tekmovanju za pesem Evrovizije Portugalski pripel zgodovinsko zmago, za svojo nebogljeno podobo skriva številne življenjske izkušnje. Glasbenik je ob prvi zmagi Portugalske na priznanem glasbenem tekmovanju opomnil, da na svetu obstaja veliko glasbe brez vsebine, tokrat pa je v Kijevu zmagala glasba, ustvarjena s čustvi. Mediji pa so se že poglobili v njegovo preteklost in v enem izmed intervjujev izbrskali nekaj pikantnosti. Izdal je namreč, da ga privlači homoseksualnost in da si sebe lahko predstavlja v seksualnem aktu z moški, čeprav te izkušnje še ni imel, poroča telegraf.

»Nikoli še nisem bil zaljubljen v moškega. Zame je ljubezen do žensk najboljša vrsta ljubezni,« je povedal v intervjuju. V začetku letošnjega leta je poskusil tudi narkotike, na počitnicah na Majorki je užival nore gobice. »Bilo je kul, vendar ni dolgo trajalo,« je pojasnil.

Zmagovalno skladbo je napisala in uglasbila njegova sestra Luisa Sobral, ki je namesto njega v Kijevu nastopila tudi na vajah, saj naj bi bil pevec, tako so poročali svetovni mediji, srčni bolnik in mu je bila predolga odsotnost od doma odsvetovana. Čakal naj bi celo na presaditev srca.

To je zmagovalna pesem: