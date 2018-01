Skrivnost dolgega življenja so vodka, hot dog in ocvrti krompirček

Betty White je letos zakorakala v 96. leto. Igralka je že kar 78 let. Pred petimi leti se je uvrstila v Guinnessovo knjigo rekordov kot igralka z najdaljšo filmsko kariero. V osemdesetih je ustvarila vlogo svoje kariere s serijo Zlata dekleta.

Vsi se sprašujejo, v čem je skrivnost njenega dolgega življenja. Na to odgovarja z nekoliko neobičajnim receptom: »Ne zajtrkujem, za kosilo si postrežem s sendvičem in nato vse skupaj poplaknem z dietno kokakolo. Vsak večer si privoščim kozarec vodke, več kot to pa popijem edino, kadar sem s prijateljicami.«

Njen obraz še vedno krasi hudomušen nasmeh, ki ga podkrepi s svojim humorjem. Igralka je še vedno v svojem elementu in se redno pojavlja v televizijskih studiih. Kadar ima čas, dela kot prostovoljka v živalskem vrtu v Los Angelesu, piše knjige, plete in rešuje križanke.

Za njeno dolgo življenje je poleg aktivnega dela, druženja s prijatelji in prostovoljstva zaslužen tudi optimizem. Povedala je: »Vem, da je slišati osladno, pa vendar vedno vidim smešno stran vsega dobrega in slabega. Hitro se naveličam ljudi, ki neprestano tarnajo … To je zapravljanje časa.«

V svoji dolgi karieri je igrala že z vrsto znanih zvezdniških imen. Njena želja ob tokratnem rojstnem dnevu pa je, da bi lahko spoznala Roberta Redforda. Do njega poskuša priti že več let, piše 24sata.hr.

Upamo, da ji bo tokrat uspelo.