Skrivna poroka supermanekenke

Vse kaže, da sta se že lep čas zaročena manekenka Miranda Kerr in njen izbranec, milijarder Evan Spiegel, navsezadnje le poročila. Da sta si ta konec tedna obljubila večno zvestobo, so ugotovili novinarji, ki so pred njuno hišo v Brentwoodu v Kaliforniji opazili neobičajno dogajanje.



Sum, da gre za veliko reč, so po naključju sprožili tovornjaki, ki so se skrivnostno zbirali pred zadnjim vhodom na posestvo. Domnevo o poroki naj bi potrdili tudi nekateri viri, ki pa ostajajo neimenovani.



Osem let mlajši



Petični generalni direktor Snapchata in dolgonoga lepotica sta imela na dan D na posestvu okoli 50 gostov. Med njimi je bil tudi sin Kerrove in Orlanda Blooma Flynn Christopher Bloom. Skrivnostno dogajanje se je začelo v hiši, daleč od oči morebitnih opazovalcev. Ob 16.30 se je celotna druščina pomaknila v notranjost in tam ostala približno dvajset minut, potem pa so se židane volje usuli na vrt. Ta je bil razkošno okrašen z vrtnicami in do popolnosti urejen v rustikalnem slogu, na njem pa so bili postavljeni šotori za zabavo. Gostje skrivnostne zabave so najprej s koktajli v roki prisluhnili romantični glasbi godalnega kvarteta, nato pa so se umaknili v šotore.



Lepa Avstralka je s 26-letnikom začela hoditi pred približno dvema letoma. Romanca se je stopnjevala v zaroko, ki se je zgodila pred slabim letom.



Eden najlepših parov na kalifornijskem družabnem parketu se je spoznal na večerji Louisa Vuittona v Los Angelesu. »Zelo dolgo sva bila dobra prijatelja, preden sva začela hoditi,« je manekenka povedala novinarjem.



Kerrova je prva avstralska manekenka, ki ji je uspelo prodreti med Victorijine angelčke. Po sloviti modni reviji perila je postala ena najbolje plačanih manekenk na svetu. Po koncu kariere se je posvetila oblikovanju nakita, pravkar pa je v azijske trgovine poslala svojo prvo kolekcijo torbic.



Ne hodi po zabavah



Pred Spieglom je bila 34-letnica poročena z Orlandom Bloomom. Spiegel je moral čakati šest mesecev, preden je spoznal njenega bivšega moža, saj ima bivši par glede tega strogo določena pravila. Manekenka je javno namignila, da je srečanje uspelo in da bivši mož z njenim novim izbrancem ne bo imel težav. »Zdaj smo pač moderna družina,« je dejala.



Čeprav je bil Spiegel kot soustanovitelj Snapchata nenehno zaposlen z delom, je nekako našel čas za nekoliko starejšo izbranko. »Star je 26 let, vendar se vede, kot bi jih imel 50. Ne hodi po zabavah,« je bila z novim fantom zadovoljna Kerrova. »Hodi v službo v Venice. Nato pride domov. Ven ne hodiva. Raje ostaneva doma, večerjava in greva zgodaj spat,« je opisovala njun urnik. Maja 2016 sta zaljubljenca za 12 milijonov zelencev skupaj kupila 660 kvadratnih metrov veliko hišo v Brentwoodu in pokazala, da mislita resno. Kljub temu sta zvezo ohranjala zase. Miranda je julija 2016 prek družabnih omrežij sporočila, da sta se zaročila.

.