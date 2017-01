Skrival zaroko in poroko

V zadnjih letih je bil angleški režiser Sam Mendes v ospredju predvsem kot prvi mož zadnjih dveh filmov o Jamesu Bondu. Zasebnosti ni obešal na veliki zvon, še na majhnega ne, saj niti njegovi prijatelji niso vedeli, da je tik pred poroko. »Lahko potrdim, da sta se Sam in Alison poročila,« je zdaj povedal režiserjev predstavnik.



Še lani nihče razen ljubiteljev klasične glasbe ni vedel za svetlolaso trobentačico Alison Balson. Jeseni ji je v Buckinghamski palači princ Charles podelil priznanje častnice britanskega imperija (OBE), in ker je nagrajenko na podelitvi spremljal sloviti režiser, se je takoj začelo govoriti o novi romanci. Ni moglo preteči veliko vode, odkar je kupidova puščica zadela klasično glasbenico in filmarja – Mendes je bil še leta 2015 v zvezi z igralko Rebecco Hall –, a očitno sta skoraj od prvega dne vedela, da sta si namenjena. V jesenskih mesecih se je Mendes menda že vselil v njeno obalno hišo v Dorsetu. »Tja sta se preselila, ker Alison obožuje jadranje in želi za ta šport navdušiti tudi Sama,« so mleli vaški jeziki. In očitno niso usekali mimo, saj sta zaljubljenca svojo ljubezen zdaj potrdila tudi pred svetom. Čeprav potiho, da niti mnogo Samovih najbližjih ni vedelo za njun veliki dan. »Dobila sta cerkveni blagoslov, še prej pa sta se poročila v mestni hiši,« je razkril duhovnik Ginny Thomas, ki je konec tedna v cerkvi St. Michael & All Angels v Oxfordshiru blagoslovil ženina in nevesto.



Mladoporočenca sta verjetno vedela, v kaj se spuščata. Mendes, ki je v preteklosti ljubimkal z igralkama Rachel Weisz in Calisto Flockhart, je bil namreč sedem let, do leta 2011, poročen s hollywoodsko zvezdnico Kate Winslet, ki mu je povila sina, danes 13-letnega Joeja. Istega leta je razpadla tudi Alisonina dolgoletna ljubezen z dirigentom Edwardom Garderjem, s katerim ima zdaj šestletnega sinka Charlieja.