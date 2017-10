Skoraj je zakockal ljubezen

Njuna zgodba se bere kot iz knjige pravljic. Pred 11 leti sta se spoznala med snemanjem filma Odpleši svoje sanje, pri tem pa jima medsebojne kemije ni bilo treba igrati, na platno sta prenesla kar resnična čustva, saj sta Channing Tatum in Jenna Dewan ob pogledu drug na drugega takoj začutila metuljčke v trebuhu. Tri leta pozneje sta se poročila, čez tri leta sta ljubezen okronala s hčerko Everly, in čeprav sta nedavno praznovala že osemletnico zakonske idile, še vedno veljata za globoko zaljubljena, skratka, usojena drug za drugega. A v zakulisju te zgodbe ni potekalo vse gladko, nasprotno, zvezdnikovo sanjsko dekle je zaradi njega pred snubitvijo pretakalo grenke solze žalosti.

Hotel je, da bi bila snubitev nepozabna. Čarobna, romantična – in popolno presenečenje. A tega se je Channing lotil precej nerodno. Ko je imel v mislih že izrisan načrt, kako bo padel na koleno, ni hotel, da bi njegova ljubljena posumila, h kako pomembnemu koraku se pripravlja. Da bi jo odvrnil od kakršnega koli sumničenja, ji je brez dlake na jeziku dejal, da se nikoli ne bo poročil. »Mislil sem, da se ji svita, da jo bom zasnubil, zato sem naredil nekaj precej krutega. Dejal sem ji, da ne verjamem v zakon in se nikdar ne želim poročiti in se ne bom.« A s tem jo je prizadel močneje, kot je pričakoval. Celo jokala je. »Videl sem, da sem ga pošteno polomil. In da jo moram zasnubiti raje prej kot malce pozneje.« In ta malce prej je prišel septembra 2008 na romantičnem havajskem otoku Maui pred njunimi prijatelji, ki so na njegovo željo in brez njene vednosti pripotovali na tropski otoški raj.