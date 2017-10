Škandal v družini noseče Kate Middleton

LONDON – 52-letni Gary Goldsmith je blizu doma v Londonu napadel soprogo Julie-Ann Goldsmith (47). Zgodba zagotovo ne bi pritegnila medijske pozornosti, če ne bi bil v glavni vlogi stric Kate Middleton, cambriške vojvodinje. Škandal se je zgodil minuli petek, ko sta zapustila taksi, s katerim sta odpeljala z dobrodelnega dogodka.

Še za taksista je bilo besedje preveč sočno

Vse se je začelo s prepirom, pripoveduje taksist Daniel Shepherd, ki ni mogel verjeti, kakšne besede sta pri tem uporabljala. Ko so prišli do hiše, je Gary plačal taksistu, žena pa je skušala odpreti vrata. On je šel za njo, končalo pa se je z njenim jokom. Na njeno željo je taksist poklical policijo, ta pa je nervoznega soproga strpala na hladno.

Konec tega mesece se bo Gary moral zaradi omenjenega dogodka zagovarjati pred sodnikom.