Škandal na kraljevskem dvoru

Videti je, da se bo morala sestra Kate Middleton Pippa (31) zagovarjati pred kraljevo družino. Neki heker ji je menda s telefona ukradel okoli 3000 posnetkov, med njimi so tudi takšni, ki bi lahko dvignili veliko prahu. Nepridiprav je baje vdrl v njen icloud. Marsikomu je zdaj nerodno, ker se govori, da na nekaterih fotografijah njen zaročenec James Matthews (41) pozira v adamovem kostumu, veliko pa je tudi takšnih s sestro Kate in njeno družino ipd.

Prodaja prepoceni?

Heker naj bi posnetke ponujal tabloidu The Sun, a so jih v uredništvu odklonili in poklicali policijo. Neznanec je želel zaslužiti 50.000 funtov, posnetke pa je menda ponujal tudi ameriškim medijem.