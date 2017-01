Sir Paul McCartney s tožbo nad Sony

Skladbe, kot so Love Me Do, I Want To Hold Your Hand, Hey Jude, Yesterday in All You Need Is Love, so kot večni zimzelenčki našle svoje mesto v zakladnici svetovne glasbe, liverpoolsko četverico The Beatles ustoličile kot eno največjih skupin vseh časov, njuna člana in avtorja pesmi sira Paula McCartneyja in Johna Lennona pa upravičeno ovenčala z lento enih največjih tekstopiscev. A četudi so pesmi nastale kot sad njunega sodelovanja in genialnosti, ima avtorske pravice za njih glasbena založba Sony. McCartney jih hoče zdaj nazaj, pri čemer se sklicuje na ameriško zakonodajo o avtorskih pravicah, zato je že sprožil tožbo proti Sonyju.



Dylan in Prince dobila pravice



Ameriški zakon o avtorskih pravicah iz leta 1976 avtorjem, ki so pravice za svoje skladbe predali naprej, omogoča, da jih po 56 letih spet pridobijo za vse pesmi, nastale pred letom 1978. In to je že uspelo nekaterim ameriškim glasbenikom, kot so Bob Dylan, Tom Petty, Prince, Billy Joel, Devo in Blondie – brez sodnega pričkanja, zgolj z grožnjo ali omembo tožbe.

