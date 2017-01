Sinova bosta Diani postavila spomenik

Angleška princa William in Harry sta bila stara 15 in 13 let, ko sta izgubila svojo mamo princeso Diano. Priljubljena lady Di je umrla v prometni nesreči sredi Pariza. Na njenem pogrebu pred dvajsetimi leti sta fanta imela resnobne obraze; njuna bolečina je bila še bolj globoka od tiste, ki so jo čutili podaniki angleške krone, ki so z Diano izgubili kraljico svojih src. V skupni izjavi, ki sta jo podala ta konec tedna, sta William in Harry razkrila, da bosta svoji materi, »ki se je dotaknila toliko ljudi,« postavila spomenik. To bo istočasno tudi prvi uraden kip velške princese Diane. »Dvajset let je minilo od mamine smrti in čas je primeren, da se s spomenikom prizna njen pozitivni vpliv v Združenem kraljestvu ter na svetu,« sta sporočila princa.

