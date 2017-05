Sina zvezdnika NBA omamil in zlorabil

Glasbenik in didžej Josh Zeke Thomas je šokiral javnost s priznanjem, da je bil dvakrat spolno zlorabljen. Srhljivo izkušnjo je sin košarkarske legende Isaiaha Thomasa doživel februarja lani – posilil ga je moški, ki ga je spoznal prek telefonske aplikacije za srečevanje grinder. Izkušnja ga je skoraj pokopala. »O tem nihče nikoli ne govori,« opozarja 28-letni zvezdnik. »Še posebno ne geji. Sprašuješ se, ali je res, se je res zgodilo, ti bodo verjeli,« dodaja.



»Nič nimam proti grinderju. Z njegovo pomočjo sem srečal čudovite ljudi. Seksal sem s krasnimi moškimi. Ne morem kriviti aplikacije. Vendar v resnici ne veš ničesar o ljudeh, ki jih srečuješ prek nje,« meni Josh in dodaja, da se mu je posiljevalec sprva zdel super moški. »Družila sva se v snemalnem studiu. Nekaj dni pozneje je predlagal, da bi obiskala bar v gejevski soseski v Chicagu,« se spominja zvezdnik. V baru, ki ga je omenil novi prijatelj, se je Josh počutil varnega – tam je že nekajkrat nastopil kot didžej. Da je nekaj narobe, se je zavedel, ko je bilo že prepozno.



»Vse, kar se spominjam, je, da sem sedel v taksi. Vem, da sem bil omamljen. Mislim, da vem tudi, kdaj se je to zgodilo, ker nekaj ni imelo pravega okusa. Toda nisem razmišljal o tem. Kar nisem razmišljal o tem,« pripoveduje. Naslednja stvar, ki se je spominja, je jutro po odhodu. »Bilo je kot z Billom Cosbyjem. Kot so pripovedovale tiste ženske: 'Zbudila sem se in pripravil mi je zajtrk ali kar koli že.' Zbudil sem se in ponudil mi je kozarec vode, rekoč, da je bilo super in da bi se rad z mano še družil,« se spominja. Posledice noči, o kateri ne ve ničesar, so bile grozljive. »Bil sem prestrašen do kosti. Nisem se mogel premikati. Dva dni nisem zapustil stanovanja. Nisem se gibal. Z nikomer nisem govoril. Zamrznil sem,« opisuje eno od najhujših obdobij v svojem življenju.



Ni si upal več biti sam



Dogodek je na njem pustil hude psihične posledice. Ni si upal več biti sam. Da bi se počutil bolje, je začel eksperimentirati z mamili. V omamljenem stanju je pripovedoval ljudem, kaj se mu je zgodilo, v treznem pa ni imel te moči. Sčasoma se je, znova omamljen, zaupal staršem. Ti so dejali, naj pride v New York. Ko je prišel domov, so ga napotili k terapevtu. Thomasovo življenje je bilo do trenutka, ko je vanj grobo posegel posiljevalec, večinoma srečno. Rojen je bil z zlato žlico v ustih. Njegov oče je bil uspešen športnik, igral je za profesionalno ligo NBA, zato mu kot otroku ni nikoli primanjkovalo materialnih dobrin. Vse življenje se giblje v družbi slavnih, uglednih in bogatih – pozna se tako s košarkarskimi junaki, kot je Shaquille O'Neal, kot z uglednimi politiki, med njimi z nekdanjim predsednikom Barackom Obamo.



Njegova mama je bila učiteljica. Z mlajšo sestro sta odraščala v predmestju in obiskovala zasebne šole. Čeprav je bil oče uspešen športnik, sina ni nikoli silil, da bi šel po njegovih stopinjah. Josh je v mladih letih igral košarko, a ga ta šport ni nikoli tako pritegnil.



Žrtvam pomaga, da spregovorijo



Prvi življenjski pretres je doživel pri 12 letih. Na poti s tekme so si fantje razkazovali svoje premoženje. Nekdo je malega Josha zgrabil za glavo in mu jo porinil navzdol. »Sprva nisem vedel, kaj se dogaja. Vedel sem, da je to narobe, in nisem želel, da se to zgodi,« poudarja. »Nočem kriminalizirati ali demonizirati storilcev. Vendar pa to ni bilo nekaj, kar bi si v tistem trenutku želel,« dodaja.



Josh ne prvega ne drugega posiljevalca ni prijavil policiji. Kot pravi, v drugem primeru, ko se je že zavedal, da lahko kaj stori, ni bil pripravljen na kaj takega, saj ni želel, da bi se ga prijela etiketa žrtve.



»Če bi lahko zavrtel čas nazaj, bi zagotovo tožil,« pravi didžej, danes ambasador organizacije, ki se bori za preprečevanje spolnega nasilja. »Ljudem želim pomagati, da spregovorijo. Ravno s tem se začne zdravljenje – ko spregovorimo o problemu. Spodbujam žrtve, naj pridejo z besedo na dan,« pravi Thomas.