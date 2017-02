Sina našeškal, ne sme mu več blizu

V odnosu med nekdanjima zakoncema Robinom Thickom in Paulo Patton je šlo nekaj pošteno narobe. Kajti čeprav se je v luči ločitve pred dvema letoma zdelo, da sta odmislila nesoglasja in vzroke, zaradi katerih je njuna ljubezen po 21 letih, od tega sta jih skoraj deset preživela kot zakonca, umrla, je zdaj močno zarohnelo. Po dobrem letu deljenega skrbništva nad šestletnim sinom Julianom in vsaj navidezno prijateljskem odnosu sta se začela obmetavati z obtožbami o domačem nasilju in čustveni zlorabi, vsakdo pa je začel na svojo stran vleči šestletnika z zahtevkom po polnem skrbništvu. Nekdanja zakonca sta se znašla sredi preiskave socialne službe, a še preden bi ta do konca opravila svoje delo in privzdignila vsak kamen, je Pattonova dosegla prvo zmago, sodnik je – vsaj trenutno – stopil na njeno stran in ji odobril začasno skrbništvo nad otrokom, pevca pa klofnil z odlokom o prepovedi približevanja sinu, bivši in njeni mami Joyce.



Malček v navzkrižnem ognju



Naj je njuna ljubezen umrla ali ne, Julian mora biti in bo na prvem mestu. Tako sta sklenila, ko sta zakorakala po ločenih poteh. In se tega držala. Vsi trije so obiskovali celo družinskega terapevta, ki jim je pomagal skozi čustveno težko poločitveno obdobje. A pot v pekel je pač tlakovana z dobrimi nameni, kar se je začelo decembra kazati tudi v pevčevi razdrti družini. Pattonova naj bi Thicku nenadoma začela prepovedovati obiskovanje sina, nakar ga je še udarila z zahtevkom po polnem skrbništvu. Pevec ji je vrnil milo za drago in vložil zahtevo po polnem skrbništvu nad fantičem. Rokavice sta torej odvrgla in umazani boj se je lahko začel.



Četrtki, petki in sobote so bili rezervirani za kakovostno preživljanje časa očeta in sina. A Paula je začela decembra zaznavati spremembe v sinovem vedenju, čeprav tako silovitega udarca ni pričakovala: Robin njunega fanta – tako naj bi ji zatrdil otrok – klofuta in šeška, močno, da »peče kot lava, a še malce močneje«. A še preden je prebavila novico, so ji podobno povedali Julianovi učitelji, ki naj bi dečka slišali govoriti, da ga oče tepe. A če je bila v njej morda še senčica dvoma, združena z upanjem, da je šlo za nesporazum, se je ta dokončno razblinila sredi januarja, ko naj Thicke ne bi več poskušal skriti svoje nasilne narave. Na dan, ko naj bi videl sina in mu nihče ni odprl vrat hiše, je začel divje butati po njih in vpiti. Tako divje, da je prestrašil sina, ki se je skrival v hiši in zavrnil njegov obisk. Menda z besedami, da se boji lastnega očeta, tega pa je moral na koncu s posesti odstraniti policist.



Prva točka Paulinih obtožb je torej nasilje nad sinom, a to je očitno porušilo jez zadušenih zamer do bivšega. V žolčni bitki za skrbništvo je zdaj na plan potegnila novico, da jo je pevec v zakonu brezsramno varal – med drugim naj bi se ji pobahal, da je imel med turnejo nezaščitene spolne odnose s sedmimi ženskami. Pretirano rad naj bi imel tudi omamo, pri čemer je močno kokainsko odvisnost sicer skrival, marihuano pa kadil kar pred družino. Ničkolikokrat naj bi ji izkazoval tudi svojo telesno premoč, najbolj boleče leta 2013, na filmskem festivalu v Cannesu, ko je njun prepir dobil telesno razsežnost. »Udaril me je s stisnjeno pestjo, nato pa zbil na tla,« je zajadrala v spomine. Ob čemer je njegova odvetnica nemudoma izpostavila, da Pattonova o nasilju doslej ni govorila: »Zdaj pa poskuša vse mogoče, saj ga želi prizadeti.«



Udarec po zadnjici – disciplinski ukrep



Če Thicka preiskuje socialna služba zaradi obtožb o nasilju nad sinom – preiskava naj bi se zaradi neosnovanih obtožb bližala koncu –, so Paulo vzeli pod drobnogled zaradi »čustvene zlorabe«. Ob tem naj bi bil Thicke pripravljen na testiranje na droge, Paula pa ga je zavrnila. Zvezdnik je še izpostavil, da bivša sina ščuva proti njemu, vse pa naj bi izhajalo iz njene užaljenosti, ko je decembra niso povabili na pogreb njegovega očeta Alana Thicka. Glede obtožb, da je fizično zlorabljal Juliana, je zvezdnik priznal, da ga je »sicer redkokdaj in kot še zadnji vzgojni ukrep nalahno našeškal. Po zadnjici, z odprto dlanjo, nikoli s pretirano silo. S tovrstnimi disciplinskimi ukrepi se je strinjala tudi Paula, vsaj ko sva bila še poročena.« A se je sodnik temu priznanju navkljub postavil na njeno stran, saj se Thick do nadaljnjega ne sme približati Pauli, Joyce in sinu na manj kot 90 metrov – vsaj do 24. februarja, ko je razpisano naslednje zaslišanje.