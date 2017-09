Sin je opica, hči pa nebeška sreča

Princesa Charlotte očitno koraka po stopinjah starejšega brata, če gre verjeti besedam njegovega očeta princa Williama, ki napoveduje, da bo težavna, ko bo večja. O dveletni hčeri se je razgovoril med obiskom univerzitetne bolnišnice v Liverpoolu, bil je na oddelku za intenzivno nego na kliniki za travmatologijo in klepetal s pacienti, ti pa so ga kajpak povprašali tudi o njegovih ljubkih potomcih.

Tako je 55-letni pacientki Pagan Tordengrav na urgenci povedal: »Zdi se mi, da bo težavna, ko bo zrasla. Vsi očetje to rečejo.« Gospe je povedal še, da gre njegovi ženi vojvodinji Cambriški, ki pričakuje tretjega otroka, dobro. Tordengravova, ki boleha za rakom, mu je povedala, da je princ ljudskih src, in mu zaupala, da je oboževalka rock skupin Led Zeppelin in Black Sabbath, William pa je odvrnil, da je sam za mehkejši rock: »Tistega na ravni Linkin Park.«

Teresi Jones, stara je 87 let, je povedal o prvem šolskem dnevu prvorojenca Georgea: »Večina staršev je objokanih, otroci pa so povsem v redu. George je glavni in Charlotte mu zvesto sledi.« Edna Dagnall, stara 75 let, je izvedela: »V šolo je komaj dobro začel hoditi, me prav zanima, kako dolgo bo trajalo, preden bo nekega dne povedal, da ne bi šel.«

Vojvoda Cambriški rad govori o sinu in hčerki, Georgea je opisal kot majhno opico, Charlotte pa kot nebeško srečo. Sicer pa je z nostalgijo zrl v reševalni helikopter, ki je stal na bolnišničnem parkirišču, in reševalcu Johnu Geddesu povedal, da je lepo videti helikopter. Princu so omogočili, da je sedel vanj, William pa je rad poklepetal z ekipo.