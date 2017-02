Severino je zamenjal s pol mlajšo študentko

Poslovnež Milan Popović, oče otroka pevke Severine, pričakuje drugega otroka. In to s 23 let starim dekletom, kar pomeni, da je od hrvaške zvezdnice skoraj pol mlajša (ali natančno 21 let). V nedavnem intervjuju je povedal, da ji je ime Bojana, je privlačna, študira marketing in prihaja iz beograjske družine. Srbski Blic povzema, da se z njo po njegovih besedah ne pričkata, pa četudi je noseča in znajo biti v tem obdobju nekatere ženske precej razdražljive.

Severina že ve, da bo spet postal očka? »Ne pogovarjava se niti o drugih pomembnih stvareh o najinem otroku, kaj šele, da bi jo obveščal o tem, da bom spet očka,« je odvrnil Popović.

S Severino imata otroka Aleksandra, Hrvatici pa mesečno nakaže dva tisoč evrov preživnine. »Ni mi žal, saj želim vse najboljše za svojega otroka. Pomembno je le, da gre ta denar za najinega sina,« je jasen.