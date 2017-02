Severina  na policijski postaji

Severina nima miru pred nekdanjim partnerjem Milanom Popovićem, s katerim ima petletnega sina Aleksandra. Zaradi njegove prijave je morala z možem Igorjem Kojićem pred kratkim celo na policijsko postajo v Novem Beogradu, kjer so ju zasliševali v zvezi z objavljanjem Aleksandrovih fotografij na spletu. Aleksandrovega očeta je zmotilo, da Kojić deli posnetke njegovega sina na družabnih omrežjih.



Da je jabolko spora med nekdanjima partnerjema resnično pojavljanje Aleksandra na družabnih omrežjih, je potrdil tudi Severinin menedžer Tomica Petrović. »Milan Popović je v Beogradu podal kazensko ovadbo zoper Igorja Kojića zaradi objavljanja fotografij Severininega sina Aleksandra na inastagramu, s čimer nadaljuje pritisk in še naprej poskuša diskreditirati Severino in njene bližnje. Severina in Igor sta odšla na policijo, da bi dala izjavo. Milan Popović je zaradi objavljanja fotografij že podal dve kazenski prijavi na Hrvaškem ter vložil tožbo na zagrebškem sodišču. Obe prijavi sta bili zavrnjeni kot neutemeljeni in tožbo je izgubil,« je pojasnil Petrović in dodal, da je Severina decembra v Zagrebu kazensko ovadila Popovića zaradi poskusov, da ji odvzame otroka. Prav to je, meni Petrović, najbrž razlog, da se je Popović kasneje spravil nanjo. »Vse to dela izključno iz lastnih interesov in na žalost ne razume, da s tem dela nepopravljivo škodo svojemu otroku,« je sklenil Petrović.



Popović je vmešavanje estradničinega menedžerja v vzgojo svojega otroka označil za nezaslišano in škandalozno, dejal pa je tudi, da je prav to tisto, pred čimer bi rad zaščitil sina. »Aleksander ni nikogaršnji estradni ali medijski projekt, ni in noče biti nikogaršnja propagandna igračka,« je bil odločen.



Le nekaj dni po tem, ko se je morala s partnerjem oglasiti na policiji, je Severina na spletu objavila na letalu posnet zabaven video, obdelan z aplikacijo, ki je zamenjala njen in Igorjev obraz. Da se ima kljub težavam, ki bi ji jih rad povzročal nekdanji partner, prav odlično, je kasneje podkrepila še s fotografijo iz Los Angelesa, kamor sta odpotovala z Igorjem, in izrazila navdušenje nad zvezdnikom, s katerim na njej pozira. Pevki je namreč uspelo spoznati enega njenih najljubših igralcev, Anthonyja Hopkinsa, in se fotografirati z njim.