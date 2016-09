Severina ima Igorja za igračko, hrani ga z žlico kot otroka

Govorice, da 44-letna Severina z 29-letnim možem Igorjem Kojićem pometa, kakor se ji zdi, postajajo vse bolj glasne, še posebno v zadnjem času, ko se pevka zelo očitno trudi posnemati življenje svoje vzornice Angeline Jolie. Tako je svojega dragega prepričala, da si je okoli vratu obesil kapljico njene krvi (sama nosi na verižici njegovo) – tako kot sta nekoč kri drug drugega nosila Joliejeva in njen nekdanji mož Billy Bob Thornton. Nenavaden obesek velja za simbol večne ljubezni, ki pa pri slavnem hollywoodskem paru ni bil najučinkovitejši, saj je njun zakon razpadel že po treh letih, nemara pa bo bolje deloval na Severininega. Vsekakor bi lahko bil za zakon nekoliko bolj problematičen drug kos nakita, 52.585 evrov vredna Cartierjeva zapestnica, ki ji jo je podaril nekdanji partner Milan Popović in jo pevka še vedno nenehno nosi.



Kapljica krvi okoli vratu pa ni edina nenavadna ideja, v katero je Severina potegnila še svojega moža. Pred dnevi, ko je bila na Dioklecijanovih dnevih v domačem Splitu oblečena v cesarico Prisko, je izbranca prepričala, da se je oblekel v rimskega cesarja Dioklecijana, čeprav je uradno v tej vlogi nastopil igralec Robert Kurbaš.



Severinina ideja naj bi bile tudi nenavadne posebnosti na poročnem slavju pred slabim letom dni, tudi pod vodo posneta poročna fotografija. Ubogljivi Kojić naj bi se uklanjal ženinim muham kar se tiče izbora oblačil za družabne dogodke. Pred časom se je par na rdeči preprogi v Zagrebu tako pojavil v oblekah, ki so bile videti, kot bi si jih izposodila v filmu Veliki Gatsby. V prestižnem hotelu v Zagrebu, kjer sta nekaj časa prebivala, so par opazili med hranjenjem: Severina je svojega več kot deset let mlajšega moža hranila z žlico kot otročička. Med promocijo pesmi Hurem je sebe in Igorja oblekla v slogu igralcev žajfnice Sulejman Veličastni. Zaljubljena Severina, ki počne z možem skupaj skoraj vse, je bila pred poroko precej manj romantična. Od Igorja naj bi celo zahtevala, naj podpiše predporočno pogodbo, po kateri nekdanjemu nogometašu ne pripada nič njenega imetja.