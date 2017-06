Sesut po smrti matere svojih otrok

Glasbeni kritik je Keitha Richardsa, enega izmed najboljših rockerskih kitaristov vseh časov, opisal kot norega, pokvarjenega in nevarnega. A je zdaj njegova nora divjost vsaj začasno izginila, zamenjala jo je strtost. Kot je tudi živobarvne naglavne trakove, njegov zaščitni znak, zdaj verjetno zamenjal črn, saj je v 74. letu odšla njegova bivša ljubezen in mati treh otrok Anita Pallenberg. Četudi sta ljubezni spisala epilog že pred 37 leti, čustva niso nikdar povsem izginila, Richards se je zato ob žalostni novici sključil v bolečini. Zaradi ljubezni do glasbe se je kot komaj 23-letna mladenka prikradla v zaodrje koncerta legendarne skupine The Rolling Stones. Čeprav je skočila med rjuhe s kitaristom Brianom Jonesom, z Richardsom, menda naj bi zapeljala tudi Micka Jaggerja, ni bila še ena iz množice oboževalk, ampak je skupini pustila pečat, jih navdihovala kot muza. Jagger je globoko cenil njeno mnenje, njen glas pa odzvanja tudi v ozadju hita Sympathy for the devil. Čeprav se je vse resnično začelo – kako zelo rockersko – s seksom in drogami.



Zveza razpadla, čustva ostala

Legenda pravi, da je na usodnem koncertu 1965. glasbenikom ponudila hašiš, kar ji je odprlo vrata v Jonesovo hotelsko sobo in nato v njegovo srce. Ljubimkala sta dve leti, a je bilo njuno razmerje divje in nasilno, z vrhuncem v Maroku. Tam je bil priča kitaristovemu nasilju nad lepotico Keith, ki ob prizoru na dekle v stiski ni mogel stati križem rok. Iztrgal jo je Brianu, potisnil v svoj avto in Anitina romanca z drugim članom benda se je lahko začela. Še istega dne sta se predala strastem, v Angliji pa zaživela pod skupno streho. Leta 1969 se jima je rodil prvorojenec Marlon, tri leta pozneje je sledila hči Dandelion, še čez štiri leta pa sin Tara, ki sta ga zaradi sindroma nenadne smrti v zibelki izgubila že 10 tednov po rojstvu. A sta se kljub dvema otrokoma še naprej vdajala hedonističnemu ponočevanju, zabeljenemu z alkoholom in drogami, kar je leta 1980 po 12 skupnih letih uničilo njuno razmerje. Ne pa tudi čustev, saj je Richards še v partnerstvu s Patti Hansen priznal, da jo še vedno ljubi, a z njo pač ne želi živeti. Čustva je okrepil tudi prihod petih vnukov. Šestdeseta in 70. leta je preživela v alkoholni in narkomanski omotici. »Bilo je, kot bi živela v ovoju. Tako sem lahko dolgo ostala otrok,« je pred časom povedala Anita, ki se ji je nevarnih razvad uspelo otresti pred skoraj dvema desetletjema. Kaj je botrovalo smrti, ni znano, a ostarela krasotica je vedela, da se bliža njen čas. »Pripravljena sem na smrt. V življenju sem ogromno postorila in doživela. Stara sem prek 70, čeprav nikdar nisem pričakovala, da bom prestopila štiridesetico,« je povedala lani. Zdaj pa utonila v večni spanec.

A most remarkable woman. Always in my heart. (Photo: Michael Cooper) A post shared by Keith Richards (@officialkeef) on Jun 14, 2017 at 9:50am PDT