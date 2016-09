Šestmesečni princ prvič na uradni obisk v tujino

September prinaša začetek novega šolskega leta številnim otrokom po svetu, no, vsaj navadnim smrtnikom. Kraljevi potomci pa se poleg izzivov, ki jih prinaša izobraževanje, spopadajo tudi s preizkušnjami strogega protokola.



In kaj torej lahko pričakujejo nekateri evropski prestolonasledniki v prihodnjih dneh? Že ta petek bodo na švedskem dvoru krstili najmlajšega, štirimesečnega princa Alexandra, prvorojenca princa Carla Philipa in princese Sofie: slovesnega dogodka se bodo elitni povabljenci udeležili v cerkvi Drottningholm, kjer bodo dečkovi starši dosledno upoštevali tradicionalna pravila. Alexander bo nosil svečano obleko, ki si jo je prvi nadel princ Gustaf Adolf daljnega leta 1906, krstili pa ga bodo z izvirsko vodo z otočka Öland. Dolgčas ne bo niti njegovemu šestmesečnemu bratrancu, princu Oscarju, sinu prve v vrsti za švedski prestol princese Victorie in princa Daniela. Deček bo namreč prvič odpotoval na uradni obisk na tuje, in sicer v ZDA: njegova mamica se bo udeležila številnih srečanj in konferenc pri Združenih narodih, princ, tretji v vrsti za prestol, pa bo v svojem prostem času z očetom najverjetneje raziskoval veliko jabolko.



Vse oči pa so uprte v britanski dvor, kjer se najbolj priljubljena zakonca, Cambridgeeva, pripravljata na kanadsko turnejo. In vse kaže, da se bosta princu Williamu in vojvodinji Kate na pomembni poti pridružila tudi triletni princ George in šestnajstmesečna princesa Charlotte. Družina naj bi čez lužo odpotovala 24. septembra, no, letenje ne bo za tretjega v vrsti za prestol nič novega: staršem se je pridružil že na avstralsko-novozelandski turneji pred dobrima dvema letoma, ko je štel komaj osem mesecev.