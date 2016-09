Šestdesetletni Gibson bo dobil devetega otroka

Razvpiti avstralski igralec Mel Gibson in njegovo veliko mlajše dekle Rosalind Ross pričakujeta otroka. To pomeni, da bo 60-letni zvezdnik že devetič oče, medtem ko bo za njegovo 26-letno ljubico, s katero je dve leti, to prvi otročiček. Rosalind je pisateljica in bivša akrobatka na konju, je kar deset let mlajša od Gibsonovega najstarejšega otroka. Največ otrok je Melu povila bivša žena Robyn Moore, rodila jih je sedem: danes 36-letno Hannah, 34-letna dvojčka Christiana in Edwarda, 31-letnega Williama, 28-letnega Louisa, 26-letnega Mila in 17-letnega Thomasa. Poleg tega ima še šestletno Lucio z Oksano Grigorjevo. »Mel in Rose sta presrečna, da bosta zibala,« je razkril družinski prijatelj. »On obožuje otroke, zato komaj čakata. Zadnji dve leti sta bili zanj najsrečnejši v življenju.«



Z oskarjem nagrajeni zvezdnik in njegova izbranka sta romanco javno potrdila šele januarja letos, ko sta skupaj prišla na podelitev zlatih globusov. Takrat so ju paparaci zalotili, kako sta z roko v roki zapuščala zabavo po podelitvi. »Ona je nekaj najboljšega, kar se mu je lahko zgodilo. Ima svoje življenje in kariero, prav tako uživa v njegovem svetu. Sta na isti valovni dolžini.« Verjetno bi bilo za marsikaterega moškega v 60. letih dokaj spodbudno, če bi ga doma čakala jedra 26-letnica.



Mel Gibson se je z Robyn Moore poročil leta 1980 in razšel julija 2006. Eden do takrat najzglednejših hollywoodskih zakonov je bil uradno končan šele decembra 2011. Med letoma 2008 in 2010 je bil igralec v zelo turbulentnem odnosu z rusko pevko Oksano Grigorjevo. Spomnimo, da sta junija 2010 drug proti drugemu vložila zahtevo za prepoved približevanja. Približno mesec zatem so se v javnosti pojavili posnetki telefonskega pogovora, v katerem Gibson verbalno zlorablja Oksano. Marca 2011 je priznal, da jo je fizično napadel, vendar sam pravi, da se je s tem želel izogniti dolgotrajnemu sodnemu procesu, zaradi katerega bi trpeli njegovi otroci.



Trenutno se igralec trudi obuditi nekdanjo slavo, potem ko se je znašel v nemilosti zaradi antisemitskih izjav. Nedavno je na velika platna poslal film Hacksaw Ridge. Gre za dramo, ki se odvija v drugi svetovni vojni. Premierno je bila predstavljena na filmskem festivalu v Benetkah, nekateri menijo, da bi si lahko prislužila oskarja.