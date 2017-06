Šest let ljubezni bosta kronala dvojčka

Letošnje število Hollywooda je očitno dve. Čudežna dvojka, vsaj ko je govor o zvezdniškem naraščaju. Na začetku tedna sta dvojčka namreč razveselila Georgea Clooneyja in Amal, v bližnji prihodnosti bosta dvojni paket otroškega veselja prejela Beyonce in Jay Z, zdaj pa je dvokratno veselje blaženega pričakovanja napovedala še Jaime Pressly. Ki pa je morda sama tista, ki jo je razkritje dvojne nosečnosti najbolj presenetilo. »Gospod doktor, to preprosto ni mogoče!« je bil namreč njen prvi odziv, ko ji je ginekolog povedal, da je njena ljubezen z dolgoletnim partnerjem Hamzijem Hijazijem dvojno obrodila. A je presenečenju navkljub vest sprejela odprtih rok in polna vznemirjenja, saj sta s Hamzijem že nekaj časa poskušala spočeti otroka, zato je mislila, da je obdobje njene plodnosti pri le 39 letih pač že za njo.



Nemogoče, v družini ni dvojčkov



Svetlolasa lepotička bo konec julija praznovala okroglo štiridesetico, pa tudi s Hamzijem ju ljubezen povezuje že šest let. Skrajni čas torej, da osnujeta družino. Tako sta razmišljala zaljubljenca, a sta hitro spoznala, da sta morda delala račun brez krčmarja. Kljub izdatnemu trudu med rjuhami je nosečniški test iz meseca v mesec namreč pokazal isto, ob razočaranju, da se seme ni prijelo, pa je postajala Jaime vse bolj prepričana, da je morda že zamudila zadnji vlak. Ko je ob obisku ginekologa v nejeveri obstala odprtih ust. »Dobila bosta dvojčka,« ji je namreč dejal, čemur pa Presslyjeva ni mogla verjeti. »Dvojčkov ni ne v moji ne v Hamzijevi družini. Poleg tega se nisva zatekla po pomoč k umetni oploditvi. To je nemogoče!« se je v šoku odzvala, nato pa hitro spoznala, da je to odgovor na njene želje, čeprav malce bolj velikopotezen, kot si je zamišljala. »Vedno sem si želela treh otrok. A starejša ko sem postajala, bolj sem se bila pripravljena zadovoljiti le še z enim. Vsaj še enim! A se je zdaj bog očitno odločil, da me vendar usliši in mi da kar dva otročička naenkrat. In le še eno nosečnost.« S čimer bo zapolnila želeno kvoto treh kratkohlačnikov, saj ima iz minulega razmerja z DJ Ericom Calvo že 10-letnega sinka Dezija Jamesa. Ki bo z jesenjo dobil mlajša bratca, mlajši sestrici ali vsakega po enega.



Nova generacija plesalcev riverdancea



V Jaimejinem domu vlada veselje. Nad novico namreč niso navdušeni le bodoči starši, tudi Dezi ne more skriti veselja ob misli, da bo nekomu zrelejši in pametnejši brat. »Dezi naju je z Hamzijem že od vrtca prosil za bratca ali sestrico. Izkazal se bo kot odlična varuška, saj je izjemno potrpežljiv in nežen. In že zdaj mi nenehno poljublja trebušček,« veselo pripoveduje blondinka, ki te dni spoznava, kako se vsaka nosečnost razlikuje od prejšnje. »Nazadnje sem bila noseča pred desetletjem, zato se zdaj počutim povsem drugače, tudi doživljam jo drugače. Dvojčka že zdaj plešeta divjo irsko poskočnico.« Zato morda niti ni čudno, da jo ob njunem poplesavanju nenehno lakoti, predvsem naj bi hrepenela po sočnih cheeseburgerjih.