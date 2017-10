Šest let je bila žena milijonarja. To ji je zapustil

31-letna svetlolaska Crystal Harris, ki je grela posteljo šest desetletij starejšega plejboja Hugha M. Hefnerja, po njegovi smrti ni ostala praznih rok. Ok! poroča, da je življenjski sopotnici, s katero sta usodni da izrekla pred petimi leti, zapustil hišo in pet milijonov dolarjev. Njegovo premoženje sicer ocenjujejo na 43 milijonov dolarjev. Crystal se vsem ljudem zahvaljuje za spodbudne besede: »Moje srce je strto. Še vedno ne morem verjeti.«

»Čutila sem, kako rad me je imel. In jaz sem imela njega. Hvaležna sem. Dal mi je življenje,« pripoveduje Crystal, ki pravi, da jo je usmerjal in jo naučil dobrote. »Nikoli ni bilo in nikoli ne bo več novega Hugha Hefnerja.«

Legendarnega milijonarja so k večnemu počitku položili v Los Angelesu na zadnji septembrski dan, slovo pa je potekalo v ožjem družinskem krogu.