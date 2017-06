Šest dekliščin in dva poročna dneva

Britanski maneken Oliver Cheshire je prvi in edini moški, ki je prikupni britanski pevki Pixie Lott ukradel srce. Že pred šestimi leti. In četudi sta novembra potrdila ljubezen z zaroko, se še vedno nista vselila pod skupno streho. Lepotička je namreč odločena, da se od svojega stanovanjca, v katerem živi že od polnoletnosti, poslovi šele na poročni dan. In čeprav z navdušenjem pričakuje dan, ko bosta z Oliverjem zaživela v skupnem gospodinjstvu kot mož in žena, bo do tedaj preteklo še nekaj vode. Ne le ker velikega dne sploh še ni začela načrtovati, saj ima te dni polne roke dela z glasbeno kariero, ampak ker bo tudi potem, ko se bo vendar utegnila posvetiti organizaciji svatbe, potrebovala precej več od le nekaj tednov priprav. Tudi ker ji bodo le praznovanja vzela najmanj polnih osem dni.



Pixiejin posebni dan bo resnično poseben. Sploh ker ga ne bo slavila le enkrat, saj si želi vsaj dvakrat nadeti belo obleko. Seveda obakrat z istim moškim ob strani. »Od nekdaj si želim dveh poročnih dni,« je povedala 26-letna blondinka, odločena, da ji vreme ne bo prekrižalo načrtov. Tudi zato si želi enkrat izmenjati poročne zaobljube na rodni grudi, pred široko množico prijateljev in družino. V drugo pa s precej okleščenim seznamom svatov, nekje v tujini, kjer je skoraj vedno sončno in vroče. »Porok še niti nisem začela načrtovati. Deloma, ker imam polne roke dela z glasbo, deloma pa, ker se v nič ne želim brezglavo zapoditi, ampak moram pomisliti na vse podrobnosti. Želim imeti dovolj časa, ne želim, da poroko na hitro vtaknem med delovne obveznosti. Vse mora biti popolno. Moj cilj je, da se poročiva do izteka prihodnjega leta, najraje julija ali septembra 2018.«



Pixie ne bo varčevala. Ne z denarjem ne s časom. Vsaj če sodimo po tem, da si ne želi le dveh poročnih dni, ampak tudi več kot le eno dekliščino. Slovesa od samskega stanu pač ne gre jemati zlahka, zaradi česar načrtuje najmanj šest dekliščin. Tudi če jih bo morala organizirati sama.