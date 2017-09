Serena Williams je rodila!

Serena Williams (35) in njen partner Alexis Ohanian (34) sta danes postala mamica in očka. Serena, zmagovalka na 23 turnirjih za grand slam (enega več ima Avstralka Margaret Court), je rodila deklico, poročajo ameriški mediji. Nekaj ur pred tem so splet preplavile novice, da so Williamsovo videli v porodnišnici West Palm Beach na Floridi.

V bolnišnici St Mary's Medical Center so po poročanju CBS zaprli celotno nadstropje, da so zagotovili varnost za Sereno.

Serena je 20. aprila sporočila, da je noseča. Tako je bila že dva meseca noseča, ko je januarja v Melbournu na odprtem prvenstvu Avstralije brez izgubljenega niza osvojila 23. naslov za grand slam.