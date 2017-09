Serena v porodnišnico, zaprli so celotno nadstropje

Ameriški mediji so poročali, da so videli tenisačico Sereno Williams v porodnišnici West Palm Beach na Floridi. V bolnišnici St Mary's Medical Center so po poročanju CBS zaprli celotno nadstropje, da so zagotovili varnost za 23-kratno zmagovalko turnirjev za grand slam. Serena je 20. aprila sporočila, da je noseča. Tako je bila že dva meseca noseča, ko je januarja v Melbournu na odprtem prvenstvu Avstralije brez izgubljenega niza osvojila 23. naslov za grand slam.

Williamsova, ki bo 26. septembra napolnila 36 let, je decembra lani oznanila zaroko s soustanoviteljem Reddita Alexisom Ohanianom, s katerim sta skupaj od leta 2015. Odločila sta se, da bo spol otroka ostal skrivnost do rojstva.

Williamsova načrtuje, da se bo na teniška igrišča vrnila že januarja in skušala ubraniti zmago v Melbournu.