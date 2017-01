Šepetalcu psom so  ukradli dragocen nakit

Los Angeles ni zgolj meka slavnih in bogatih, ampak tudi priljubljen kraj roparjev, ki – z malce spretnosti in kančkom sreče – v tamkajšnjih petičnih vilah in dvorcih iščejo zaklade in si pod okriljem noči polnijo žepe. In očitno se po tamkajšnjih premožnejših soseskah klati prekaljena roparska tolpa, ki je v minulem letu za dragocenosti in zavitke denarja olajšala že Kanyeja Westa, Scotta Disicka, Kevina Harta, Blac Chyno, pred enim tednom Souljo Boya, zdaj pa se je skozi okno v kopalnici pritihotapila še v hišo Cesarja Millana, najslovitejšega pasjega behaviorista na svetu, ter jo pobrisala z nakitom, menda vrednim več sto tisoč ameriških dolarjev.



Ni ga bilo doma, niti v svoji državi ali na domači celini, sloviti šepetalec psom je bil zaradi posla v Aziji. In to so izkoristili nočni nepridipravi, svoje pa je dodala tudi zvezdnikova nepazljivost, saj je okno v kopalnico pustil odklenjeno. Kot bi klical dolgoprstneže, naj se splazijo v njegov dom, ga premečejo in obrnejo na glavo, dokler ne najdejo bleščečega plena. »Cesar Millan je bil zaradi dela v Aziji, od koder se je vrnil minuli četrtek. Medtem je bila njegova hiša tarča ropa, a k sreči tedaj ni bilo doma ne njega ne drugih članov njegove družine,« je povedal zvezdnikov predstavnik ter javnost zaprosil za zasebnost, ki da jo vsi potrebujejo, ko pomagajo pri policijski preiskavi.



Z vzgojnimi metodami, s katerimi naj bi še tako razdražljivega in popadljivega psa spremenili v poslušnega kosmatinca, si je med ljubitelji živali prislužil legije privržencev in zgradil imperij, vreden skoraj 25 milijonov dolarjev. In nekaj denarja je zapravil tudi za dragocen nakit, ki naj bi ga nepridipravi zdaj odnesli. Millan lahko samo čaka, ali bo policiji s pomočjo posnetkov njegovih varnostnih kamer uspelo identificirati roparje, saj naj bi bil dogodek po nekaterih poročilih jasno ujet na trak kamere.