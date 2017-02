Šele začelo se je, vir že razkriva: Melania je nesrečna

Medtem ko njen mož Donald Trump uveljavlja svojo moč kot predsednik ZDA, Melania ni videti najbolj srečna in zadovoljna, ugotavljajo ameriški mediji. Us Weekly poroča, da se nikakor ne more privaditi na vlogo prve dame. »To ni življenje, o katerem je sanjala. To so Donaldove sanje,« je novinarjem izdal družinski prijatelj in stilist Phillip Bloch.

Zato naj bi se Melania odločila še nekaj časa živeti v New Yorku s sinom Barronom (10). Na ta račun se je pred kratkim norčeval tudi voditelj in komik Jimmy Kimmel, ki je dejal, da je Melania v Trumpovi stolpnici zaprta kot Motovilka. »Melania je nesrečna zaradi tega, kako se je njeno življenje obrnilo,« še pravi vir. Od inavguracije se v javnosti ni pogosto pojavljala, večino časa naj bi preživela v newyorškem stanovanju.

Najsrečnejša ob morju

Prav tako naj bi jo skrbelo za sina Barrona, ki ga Melania po navedbah virov drži zaprtega za »zlatimi vrati«. Odkar je Donald postal predsednik, naj bi jo za sina skrbelo še toliko bolj, zato ga v zasebno šolo spremljajo tajne službe. Dobro obveščeni viri pravijo, da se v Washingtonu Melania ne počuti dobro, najsrečnejša je menda v Palm Beachu, kjer ima Donald še eno domovanje.

»Naj vas nasmeh na fotografijah ne prevara. Melania sovraži vse, kar je povezano z nalogami prve dame,« še razkriva vir.