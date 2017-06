Šel je na stranišče  in si razbil glavo

Za dolgo desetletje je izginil z glasbenih odrov, tako da so njegovi oboževalci, ko je z evropsko turnejo Not Dead Yet napovedal vrnitev, razgrabili vstopnice. A še preden se je Phil Collins dobro ogrel, se je njegova turneja, ki jo je odprl z liverpoolskim koncertom 2. junija, prisilno prekinila. Morda ker je malce nevajen koncertnih naporov ali ker mu zaradi pred dvema letoma prestane operacije hrbtenice še vedno dela preglavice malce počasna noga, je britanski glasbenik po drugem nastopu malce nerodno stopil, se spotaknil in si razbil glavo. Ter pristal v bolnišnici. Njegovi britanski oboževalci bodo morali počakati do konca jeseni, da bodo prišli na svoj račun.



Tudi šivali so ga



Njegova noga nikoli več ne bo, kot je bila, česar se Collins, ki pri hoji uporablja palico, dobro zaveda, a je svojo telesno omejitev dobro sprejel. »Pogrešali boste moj ples,« se je pošalil, ko je konec minulega tedna do zadnjega kotička napolnil londonsko koncertno dvorano Royal Albert Hall. V njej bi moral tudi ta konec tedna odzvanjati njegov glas, a glasbenik zdaj leži v londonski bolnišnici. »Pri zavesti je, govori, a ga močno vznemirja misel, da je moral odpovedati nekaj koncertov,« je povedal vir in dodal, da okreva. In videti je menda precej huje, kot se počuti. »Vso glavo ima v povojih.« Njegov predstavnik je sporočil, da je v bližini očesa dobil nekaj šivov, in razkril zgodbo, ki stoji za ranjeno glavo.



Nedeljski koncert je potekal, kot si je Collins zamisli in želel: polna dvorana, topel in navdušen sprejem oboževalcev. Pozneje je zadovoljen, četudi utrujen, omahnil v hotelsko posteljo, ko ga je sredi noči zbudil poln mehur. »Od operacije hrbtenice mu nagaja lena noga, tako da le s težavo hodi. Zbudil se je sredi noči in jo mahnil proti kopalnici, ko se je spotaknil in padel. Z glavo je udaril ob stol,« je povedal njegov predstavnik in nadaljeval, da so ga zaradi odprte rane na glavi, precej blizu očesa, odpeljali v bolnišnico, kjer je dobil nekaj šivov in mu glavo izdatno povili s povoji. Obdržali so ga na 24-urnem opazovanju, da se prepričajo, ali ni s precej hudim padcem utrpel še pretresa možganov ali, huje, notranjih krvavitev. »Težko mu je pri srcu, da je odpovedal preostala londonska koncerta. A vsi, ki imajo vstopnice, bodo lahko obiskali dogodek konec novembra.« Preostanek turneje po Nemčiji, Franciji in Irskem bo potekal, kot je načrtovano.