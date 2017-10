Seks v mestu odpade

Carrie, Miranda, Samantha in Charlotte, ki so v bučnem, natrpanem, a vendar anonimnem New Yorku iskale ljubezen in se spraševale o njej, so polnile blagajne. Sprva z megauspešno serijo Seks v mestu, ovenčano s sedmimi emmyji in osmimi zlatimi globusi, nato pa še z dvema filmskima nadaljevanjema. Prvo uspešno, drugo so kritiki razcefrali, a vseeno – dekleta so nosila denar, zato so se pri filmskem studiu Warner Bros po dolgem premlevanju vendar odločili, da posnamejo še tretje filmsko nadaljevanje. »Scenarij je fantastičen!« sta se navduševali zvezdnici Sarah Jessica Parker in Kristin Davis, ki sta, kot njuna stanovska kolegica Cynthia Nixon, že podpisali pogodbo za enak honorar kot prej. Snemanje je že skoraj steklo, ko so pri Warner Brosu prižgali rdečo luč. Vznemirjenje in navdušeno pričakovanje sta se razblinili kot meglica.

Vse menda zaradi Kim Cattrall, ki je postavila tako nemogoče zahteve, da studiu ni preostalo drugega, kot da predprodukcijo ustavi in čez film naredi križ. »Konec je. Nič ne bo s filmom,« je vest, da se oboževalci Seksa v mestu za tretji film lahko obrišejo pod nosom, potrdila Parkerjeva.



3. nadaljevanja filma ne bo.

Tri od štirih glavnih junakinj so komaj čakale, da kultni uspešnici spišejo še epilog. Sploh ker so se že potopile v scenarij, ki jih je navdušil. »Čudovita, zabavna, smešna in srce parajoča zgodba, s katero bi se vsak gledalec lahko poistovetil,« je o zasnovi tretjega filma dejala Sarah Jessica, s katero se je strinjala tudi Kristin. Obe verjetno prepričani, da se bo z njima strinjala tudi Kim, saj je ne nazadnje pred komaj kakšnim letom dejala, da jo že ob misli, da bi se morala za vselej posloviti od svojega seksi filmskega lika zapeljive požiralke moških Samanthe, stisne pri srcu. A ko je bila tik pred tem, da bi se tudi s pogodbo zavezala k tretjemu nadaljevanju, se je nekaj pošteno zataknilo. V zameno, da se še enkrat prelevi v Samantho, naj bi od studia zahtevala, da se zaveže, da posname nekaj filmov, ki jih ima sama v načrtu. Izsiljevalska zahteva, ki se ji pri Warner Brosu preprosto niso mogli ukloniti. »Morali bi že začeti snemati, zdaj pa nihče več ne verjame, da bomo film sploh kdaj naredili. Vse zaradi Kim, ki si je drznila postaviti nemogoč ultimat – sodelujem, če prevzamete projekte, ki jih razvijam. Kdo, za vraga, misli, da je?!« se je razburil vir in dodal, da je to vnovičen dokaz, da igralka vselej misli le nase in na nikogar drugega. »Člani snemalne in igralske ekipe so zaradi tega projekta na glavo postavili svoja življenja, nekateri so se morali začasno preseliti v New York, se o vsem dogovoriti z družinami, zavrnili so druge projekte. Kim je pa le zavlačevala in nato prišla na plan s temi zahtevami. Kako si drzne! Ob tem, da brez Seksa v mestu ne bi bila nihče.«

Zaradi Cattrallove naj bi marsikomu zavrela kri, pa tudi oboževalce je pustila na suhem. Zdaj priznava, da je pač prepričana, da se je zgodba že izpela. »Edina zahteva, ki sem jo kadar koli postavila, je, da ne želim posneti še tretjega nadaljevanja. To sem povedala že lani!« se je odzvala zvezdnica. A kar koli je že res, rezultat je enak – tretjega nadaljevanja ne bo.