Seks simbol Hollywooda pred poroko?

Igralčev ascendent je v znamenju rib, kar precej zmehča njegovo sicer močno ognjeno in zemeljsko karto. Ribja energija ga barva s sočutjem, mu daje poglobljeno intuicijo, umetniško žilico, hkrati pa je odlična za njegovo filmsko kariero, saj mu prinaša tudi karizmo, magnetizem in sposobnost, da se zlahka prelevi z najrazličnejše vloge. Vladar Neptun je v 8. hiši v škorpijonu, kar dvakrat poudarja, da velja za privlačen seks simbol. Sicer v karti prevladujejo planeti v znamenju leva, vključno s Soncem, ki mu dajejo veličino, ponos, ugled in samozavest – močno in odločno moško energijo, po kateri ga poznamo. Stelij planetov v 6. hiši dela, dejstvo, da je vladar kariere Jupiter položen prav v hišo kariere in se še harmonično povezuje z množico planetov v že omenjeni hiši dela, kažejo, da je predano osredotočen na filmsko ustvarjanje. Tam je težišče celotne karte, njegov življenjski namen. Jupiter, dvojno povezan z 10. hišo, pa označuje tako kariero v tujini kot številne odlične priložnosti, uspeh, bogastvo, preprosto srečo.

Nekaj ovir prihaja skozi planete, ki označujejo ženske oziroma partnerske odnose. Zelo jasno so nakazane težave z odvisnostjo, krizo in depresijo, ki jih je v njunem zakonu doživljala žena Melanie Griffith – Luna v inkonjunkciji z Neptunom in kvadratu s Saturnom. Poleg tega je na vrhu partnerske hiše Pluton, planet transformacije in rezov, torej v karti diši po ločitvi, tudi ker je Pluton v konjunkciji z Venero in sta oba v kvadratu z Marsom. Začetne ogromne strasti se torej sčasoma prevesijo v glasne prepire, jezo, medsebojno obračunavanje in manipulacijo. Zanimivo je bilo, da je bilo v letu ločitve sproženih več ključnih problematičnih točk karte. Pr. Venera je bila na Neptunu, kar da misliti, da je bil v svojo Nicole zaljubljen že v ločitvenem letu, ko je bil tr. Neptun na ascendentu in prinašal upanje in zmedo hkrati ter rušilni tr. Pluton na Saturnu, planetu ovir in stroge realnosti.

Ločitvena saga je zdaj končno za njim in čaka ga stabilnejše obdobje užitkov in materialne trdnosti, saj je pr. Luna v biku v hiši denarja. Tudi tr. Jupiter, dobrotnik, bo v 8. finančni hiši oplemenitil njegovo premoženje, medtem ko bo Saturn še kakšno leto delal red na področju kariere – oklestil bo slabe vloge in ga prisilil k večji delovni odgovornosti, večjemu trudu. Se pa letos in prihodnje leto mrki večkrat dotaknejo njegovega Merkurja in Sonca v levu. Glavne spremembe, ki mu bodo utirale pot naprej, se bodo dotikale partnerstva. Z Nicole se lahko preselita in utrdita zvezo, tudi mrk na Soncu kaže zasebno in poslovno prelomnico, ki ga usmeri na pot njegovega poslanstva. Lahko bi rekli, da se bo v prihodnjem letu počasi pobiral od viharja naporov in sprememb zadnjih let ter začel postavljati nove temelje. Predvsem se bo posvečal filmskemu ustvarjanju, a tudi poroka ni izključena.

