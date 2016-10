Šef filmskega studia ji je vzel tudi del duše

Spolno nadlegovanje v bleščečem svetu Hollywooda je vsem znana skrivnost, o kateri pa se je zgolj tiho šušljalo in (skoraj) nikoli glasno spregovorilo. A ti časi počasi postajajo del preteklosti, saj se v zadnjih mesecih opogumlja vse več zvezdnic in zdaj razpihujejo dimno zaveso, ki prikriva vrelec pokvarjenosti in vulgarnosti sredi filmske meke. Zdaj se je glasovom pridružila tudi temnolasa lepotička Rose McGowan, ki ima vrh glave skrivnostnosti in šepetanja v temnih kotičkih. »Napočil je čas za nekaj iskrenosti!« je čivknila igralka, ki se je najbolj spomnimo iz ameriške nanizanke Čarovnice (Charmed). V seriji tvitov je razkrila, kako jo je pred leti posilil eden od velikanov filmske industrije. O čemer je molčala po nasvetu odvetnice, ker naj bi bile njene možnosti za zmago na sodišču nične.

Posilil me je šef studia, ki so mu vsi vzklikali, krivdo pa valili name.

Javna skrivnost

Krivda je na tvojih plečih. To je Rose razbrala med vrsticami, ko se je po dogodku, ko jo je zlorabil neimenovani šef filmskega studia, obrnila na odvetnico. »Nikoli ne boš zmagala na sodišču, ne proti njemu,« ji je dejala odvetnica in pridala, da zgodbi, da jo je posilil, tudi ne bi nihče verjel zaradi nekaterih vročih, seksualno nabitih prizorov v enem od njenih filmov.

