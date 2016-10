Sean Penn pokazal 32 let mlajšo Leilo

Zavrtimo čas za slabega četrt stoletja v preteklost, v leto 1992. Tedaj 32-letni Sean Penn je imel za sabo kar veliko filmskih projektov, preizkusil se je tudi že v vlogi režiserja. Njegov zakon s kraljico popa Madonno je bil zgodovina. Bil je očka enoletni Dylan, ki se mu je rodila iz ljubezni s stanovsko kolegico Robin Wright. Na drugi strani zemeljske oble, v sončni Avstraliji, pa je igralcu Vincentu D'Onofriu, detektivu priljubljene serije Zakon in red, in igralki Greti Scacchi na svet privekala mala Leila George. Očku in mamici verjetno na kraj pameti ni padlo, da bo njuna dojenčica 24 let pozneje pristala v objemu Seana Penna! Zvezdnik bi bil lahko njen oče, saj je zgolj leto dni mlajši od Leilinega očeta in letnik njene matere. Lepih žensk nikoli ni manjkalo v Pennovem življenju. Ne pred desetletji ne zdaj, ko jih ima 56. Pripadnice nežnejšega spola se na hollywoodskega slabega fanta z neustavljivo karizmo že od nekdaj lepijo kot muhe na med. Še več, zdi se, da se Penn z vsakim dodatnim križem na hrbtu zapleta v romance z mlajšimi. Ko je bil mlad, je pred oltar popeljal vrstnici – sprva leta 1985 dve leti starejšo Madonno, nato leta 1996 šest let mlajšo Robin –, v zrelejših letih pa mu grejejo posteljo le še precej mlajše lepotičke. Kmalu po koncu Seanovega drugega zakona je Hollywood namreč šokiralo rojstvo precej neverjetne romance, ki je vzklila med oskarjevcem in 24 let mlajšo Scarlett Johansson. A se je izpela že po kratkih petih mesecih. Nato je leta 2013 njegovo dolgoletno prijateljevanje s Charlize Theron preraslo v ljubezen, mnogi so napovedovali poroko, saj je igralkin posvojeni sinko Penna že klical očka. A iz te moke ni bilo kruha, poleti lani sta šla Penn in Charlize narazen. Preteklo je že dobro leto dni, odkar je zvezdnik vnovič pristal na trgu samskih, in očitno 15 let mlajše Charlize ne pogreša – zaradi 32 let mlajše Leile, ki komaj vstopa v igralske vode. Kdaj sta se zagledala drug v drugega, še ni jasno, morda marca, ko so Penna opazili v intimnem objemu z neko svetlolasko. Verjetno prav Leilo, ki jo je zdaj že peljal na romantični oddih na Havaje. Tam naklonjenosti in strasti nista več skrivala.