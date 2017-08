Se zvezdnica seli k princu Harryu?

Govorice, da bo princ Harry zaprosil Meghan Markle, so potihnile, a zdi se, da bo ameriška igralka kmalu del kraljevih: Mike Tindall, mož Harryjeve sestrične Zare Phillips, je za neki angleški časnik dejal, da je prepričan, da se bo zvezdnica nedvomno znašla in znala spopasti s pozornostjo javnosti, ko se bo pridružila družini.

Nekdanji nogometaš je prvi član kraljeve družine, ki je javno komentiral Harryjevo zvezo s 36-letno Meghan; 38-letnik je povedal, da jima je najpomembnejša sreča. »Živeti morata s preteklostjo, pa seveda družino. Očitno je, da to lahko najeda živce. A že doslej je živela v soju žarometov in pod pritiskom medijev. Prepričan sem, da se bo znala spopasti s tem in da bo z njo vse v redu. Da sta le srečna, to je vse, kar si lahko želiš.«

Mike in njegova dve leti mlajša žena Zara naj bi Meghan spoznala v prihodnjih mesecih. Harry je sestrični še posebno blizu in naklonjen, kot on je veljala za upornico, pred leti pa je družino šokirala s piercingom v jeziku. No, Meghan je že srečala princa Charlesa ter tudi princa Williama in njegovo ženo Kate, a ti o njuni ljubezni ne govorijo; Mikov komentar je tako doslej najmočnejši namig o (skorajšnji) kraljevski poroki.

36. rojstni dan je s Harryjem praznovala v Bocvani, v kratkem pa naj bi se Meghan Markle nameravala odpovedati delu in se preseliti v Združeno kraljestvo.

Nedavno je Harry Meghan popeljal na počitnice v Bocvano, tam je tudi praznovala 36. rojstni dan, v kratkem pa se namerava odpovedati delu in se preseliti v Združeno kraljestvo. Da sta v zvezi, je Kensingtonska palača potrdila novembra lani, ko je Harry zaradi seksističnih in rasističnih izjav na družabnem omrežju v odprtem pismu izrazil skrb za njeno varnost. Da je globoko razočaran, je zapisal, ker je ne more zaščititi. Prvikrat se je Meghan v javnosti pojavila maja letos, bila je v Berkshiru, kjer je spremljala igro pola in svojega princa, skupaj pa sta se udeležila sprejema po poroki Katine sestre Pippe Midleton.