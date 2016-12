Še rodili se nista, pa že tožita mamo

Lani se je Sofia Vergara znašla v središču sodnega pričkanja, čudaškega celo za zvezdniške razmere. S takrat že bivšim zaročencem Nickom Loebom sta se namreč začela prerekati zaradi genskega materiala, zamrznjenih lepotičkinih jajčec, ki so bila že oplojena z Nickovo spermo. Ko je med njima še gorela ljubezen, sta si želela otrok, a še preden bi se oplojena jajčeca v trebuščku nadomestne matere lahko začela razvijati v otroka z zvezdniškim izvorom, je med zaljubljencema počilo. No, Sofia in Nick tedaj nista odšla po ločenih poteh, temveč se zapletla v sodno bitko. Lepotica je jajčeca hotela uničiti, Nick pa jih je želel ohraniti in celo uporabiti. Sodni spor se zdaj stopnjeval iz bizarnega v znanstvenofantastičnega: Sofie namreč ne toži več samo Loeb, temveč tudi njeni zamrznjeni jajčeci, v sodnih spisih imenovani Emma in Isabella.



Med štiriletno romanco Vergarove in Loeba med letoma 2010 in 2014, ovenčano tudi z zaroko, se je v lepi Kolumbijki prebudil materinski čut. Ljubljenemu je hotela pokloniti otroka, a se je zaradi raka na ščitnici, ki ga je z veliko obsevanji premagala leta 2000, odločila, da je boljša pot, če se tega lotita malce manj konvencionalno. S pomočjo nadomestne matere. Toda z Nickovo spermo oplojena Sofijina jajčeca se v maternici druge ženske niso prijela ne prvič ne drugič. Zato sta zaljubljenca kljub razpokam v njuni ljubezni vnovič poiskala pomoč na kliniki za umetno oploditev. Izkupiček sta bili dve oplojeni jajčeci, toda njuna ljubezen je medtem dokončno splavala po vodi in sledil je spopad na sodišču. Loeb je zamrznjeni jajčeci želel ohraniti in z njima ter nadomestno materjo postati oče. Načrte je ovirala pogodba, da ne on ne Sofia ne moreta uporabiti jajčec brez privoljenja drugega partnerja. In Sofia, danes srečno poročena z Joejem Manganiellom, mu privoljenja ni dala. Še več, jajčeca je hotela uničiti. Brezizhodna situacija, iz katere pa je Nick – tako je vsaj prepričan – zdaj našel izhod. Če tožbe ne more dobiti on, jo bosta morda jajčeci, ki ju je Sofia s svojo trmo prikrajšala za življenje!



V naslednjem poglavju bizarne tožbe, ki se je začelo pisati ta teden, sta nova tožnika igralkini jajčeci Emma in Isabella. Zvezdnica naj bi jima namreč odtegnila pravico do življenja, s tem pa ju tudi prikrajšala za denarni sklad, ki ga je zanju ustanovil Loeb. V verjetno najbolj čudaški tožbi doslej jajčeci – imata tudi svojega skrbnika, Jamesa Carbonneta – zahtevata, da sodišče dodeli skrbništvo nad njima Loebu, saj se bosta le tako lahko začeli razvijati v zarodka in se nato rodili. Šele takrat pa bosta lahko začeli uporabljati denarni sklad. V sodnih spisih je tudi zahtevek, da se Vergarovi odvzamejo vse starševske pravice. »To je Loebov še poslednji obupani poskus, da bi zaradi nekdanje povezave s Sofio ostal v soju medijskih žarometov. Ta tožba je povsem neutemeljena in najmanj privlečena za lase,« pa se je odzval zvezdničin odvetnik Fred Silberberg.



Loeb ni po golem naključju vložil bizarne tožbe v imenu jajčec v ameriški zvezni državi Louisiana, v tej zamrznjenim zarodkom namreč pripisujejo poseben pomen in jim zagotavljajo pravno zaščito. Odvetnik Silberberg je dejal, da sta jajčeci še v predembrionalnem stanju ter da Nick upa na podporo javnosti. »V resnici je žalostno, kako poskuša na vse pretege ostati del njenega življenja, čeprav je Sofia že davno obrnila nov list in je danes srečno poročena. Če bi bilo ustvarjanje družine tudi v resnici tisto, česar si Loeb želi, bi ubral drugo pot. Ne bi se zapletal iz tožbe v tožbo, temveč bi si poiskal nadomestno mater in darovalko jajčec.«