Še ločena ni, pa  že načrtuje poroko

Po leta 2007 razdrti komaj dvomesečni (in še to neuradni) zaroki s Petom Dohertyjem se je Kate Moss pred petimi leti vendar sprehodila pred oltar. Večno ljubezen in zvestobo je obljubila kitaristu Jamieju Hinceu. Toda večnost je v svetu zabavljaštva lahko še kako kratkega roka, kar sta dokazala tudi Hince in Mossova ter minulo poletje odšla po ločenih poteh. Tega pa brhka britanska manekenka ni predolgo objokovala, saj je, še preden je iz njenih ust sploh prišla besedica o propadlem zakonu, že našla uteho v objemu kar 13 let mlajšega ljubimca Nikolaija von Bismarcka. In če je prehitevala tedaj, ni čudno, da se ji mudi tudi zdaj. Kajti čeprav je uradno še vedno vezana na Hincea, naj bi namreč že načrtovala poroko s svojim mladim žrebcem. Še pred koncem tega leta, še pred božičnimi prazniki, če se bo vse odvijalo po lepotičinih željah.

