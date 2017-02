Še eno zmagoslavje Dežele La La

Podelitev sta si med drugimi ogledala cambriški vojvoda in vojvodinja. Foto: reuters

Na kateri koli podelitvi filmskih nagrad se pojavi, žanje neverjeten uspeh! Dežela La La je zmagoslavni pohod nadaljevala tudi na podelitvi nagrad bafta, od koder jih je odnesla pet – tudi za najboljši film, režijo in glavno igralko. Jubilejna, 70. podelitev britanskih filmskih nagrad je potekala v nedeljo zvečer. Ob najboljši igralki Emmi Stone se je z najbolj zaželenim kipcem večera lahko pohvalil še brat Bena Afflecka Casey Affleck, ki je prejel priznanje za najboljšega igralca za vlogo v Manchestru poleg morja. Ta film je poleg igralske nagrade prejel nagrado za najboljši scenarij. Nagrada za najboljšo stransko žensko vlogo je romala v roke Viole Davis, ki je zaigrala v drami Ograje režiserja Denzela Washingtona. Najboljši igralec v stranski vlogi je bil po mnenju žirije Dev Patel. V filmu Lev igra otroka iz Kalkute, ki je izgubil družino in bil posvojen v Avstraliji. Igralec, v katerega Britanci polagajo največ upov, je Tom Holland, ki je prejel nagrado za vzhajajočo zvezdo.



Bafto za najboljši predelani scenarij je dobil Luke Davies za film Lev. Najboljši dokumentarni film je postal 13th' Ave DuVernay, najboljši risani film Kubo in čarobni meč režiserja Travisa Knighta, najboljši britanski film pa Jaz, Daniel Blake Kena Loacha. Najboljši tuji film je Saulov sin madžarskega režiserja Laszla Nemesa.