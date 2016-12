Še eno slovo: umrla ameriška igralka, spominjali se je bomo po vlogi princese

LOS ANGELES – Ameriška igralka Carrie Fisher, ki je bila najbolj znana po vlogi princese Leie v originalni trilogiji Vojne zvezd, je danes umrla, potem ko je pred dnevi doživela srčno kap, so sporočili iz njene družine. Stara je bila 60 let. Tiskovni predstavnik družine Simon Halls je v izjavi v imenu njene hčerke Billie Lourd sporočil, da je Carrie umrla danes ob 8.55. »Ljubil jo je ves svet in močno jo bomo pogrešali. Naša družina se vam zahvaljuje za vaše misli in molitve,« je sporočila njena hčerka po poročanju revije People.

Carrie Fisher se je v petek peljala iz Londona v Los Angeles, ko jo je kmalu pred pristankom zadela srčna kap. Zdravniki so jo z letala odpeljali v bolnišnico, kjer je nato danes umrla. Njena mama, hollywoodska legenda Debbie Reynolds je sicer v nedeljo na facebooku sporočila, da je njeno stanje stabilno, poročajo tuje tiskovne agencije.

Carrie Frances Fisher se je rodila 21. oktobra 1956 v Los Angelesu Reynoldsovi in pevcu Eddieju Fisherju. Med hollywoodske zvezde se je zavihtela z vlogo uporniške bojevnice, princese Leie v originalni trilogiji Vojne zvezd. Tudi v filmu iz leta 2015 Vojna zvezd: Sila se prebuja v režiji J. J. Abramsa, je igrala princeso Leio.

Med drugimi je nastopila tudi v filmih Frizer (1975) Hala Ashbyja, The Blues Brothers (1980) Johna Landisa, Hannah in njeni sestri (1986) Woodyja Allena, Neznosni sosedje (1989) Joeja Danteja ter Ko je Harry srečal Sally (1989), ki ga je režiral Rob Reiner.

Sicer je znana tudi po svojih avtobiografskih romanih, med katerimi je tudi delo Razglednice iz pekla Mika Nicholsa, ki je dočakalo istoimensko filmsko priredbo, za katero je prispevala scenarij. V filmu sta nastopili Meryl Streep in Shirley MacLaine. Razkrila se je tudi v avtobiografskem romanu Wishful Drinking.