Še četrto nadaljevanje Bridget Jones?

Vanjo smo se zaljubili že pred 17 leti, ko se je verjetno velik del nežnejšega spola našel v prikupno zmedeni in precej nerodni Bridget Jones, obsedeni s svojim ljubezenskim življenjem, maničnim preštevanjem kalorij in bojem s kilogrami, še najbolj podobnem boju z mlini na veter. A od tedaj je preteklo že precej vode, vključno z dvema nadaljevanjema, ko Bridget, sicer še vedno precej zmedena, postane mati in poročena ženska.



Popolno nepopolna

A če ste mislili, da so ustvarjalci uspešnice z njenim srečnim koncem rekli zadnjo besedo, ste se morda ušteli. »Prišla je sicer do dobrega obdobja svojega življenja, a ne pozabimo, da je govor o Bridget. Okoli nje se vselej odvija drama. Tako popolno nepopolna je!« je dejala Renee Zellweger, ki je naši junakinji posodila obraz in glas. In upa, da bo lahko še v četrto zaigrala popolno nepopolno Bridget.



Prvi film je na velikem platnu zaživel leta 2001. Nadaljevanje tri leta pozneje. Nato pa je vladal 12-letni molk. Morda tudi zato, ker je Renee, četudi se je v svoj filmski alter ego povsem zaljubila, malce odlašala s snemanjem še tretjega dela. »Želim, da zgodba nekaj pove in pomeni. Če se namreč lotiš še tretjega filma o liku, ki ga mnogi obožujejo, potem se moraš tega lotiti previdno, s premislekom, čutila pa sem odgovornost tako do oboževalcev kot do avtorice knjige Helen Fielding. Želela sem, da tako zgodba kot Bridgetin razvoj ostanejo zvesti zasnovi,« je dejala zvezdnica in predlansko jesen še v tretje zasijala na velikem platnu. A je zdaj prepričana, da še ni rekla zadnje besede kot Bridget. »Srčno upam, da bo še četrti del. Bridget obožujem. In neizmerno zabavno jo je igrati,« je dejala in dodala, da ne bi smelo biti težava še naprej razvijati zgodbo. Ustvarjalci imajo – tako vsaj meni Zellwegerjeva – še ogromno manevrskega prostora. Med drugim se je na koncu tretjega dela izkazalo, da naj bi bil Bridgetin nekdanji šef in ljubimec Daniel Cleaver, ki ga je v prvih dveh delih upodobil Hugh Grant, še vedno živ.



Igralka si srčno želi še vsaj enkrat upodobiti prikupno Bridget.