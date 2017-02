Scarlett propadel tudi drugi zakon

Lani se je Scarlett Johansson ustoličila kot najbolj dobičkonosna zvezdnica. A če je bilo leto 2016 zanjo poslovno neizmerno uspešno, ji je sreča v zasebnosti obrnila hrbet. Z možem Romainom Dauriacom sta še jeseni na odprtju gurmanske prodajalne v Parizu dajala vtis srečnega in složnega para, a očitno je bila to zgolj dimna zavesa za javnost. Ki se je zdaj razblinila in razkrila resnično podobo. Preveč različna življenjska sloga sta po igralkinem prepričanju razjedala njun odnos, dokler ni sprevidela, da jima srečna večnost vendar ni namenjena. Menda sta šla narazen že poleti, zdaj pa je Scarlett angažirala ločitveno odvetnico slavnih Lauro Wasser, ki je med njeno prvo ločitvijo leta 2011 od Ryana Reynoldsa stala na igralčevi strani.



Hollywoodska zapeljivka v ljubezni nima sreče. Čeprav je zapeljala že prenekaterega hollywoodskega žrebca – od Jacka Antonoffa, Jareda Leta in Justina Timberlaka do Josha Hartnetta in še starejšega Seana Penna – in se je leta 2008 poročila z enim najlepših zemljanov Reynoldsom, ji je na koncu ostalo le zlomljeno srce. Leta 2012 ji je prekrižal pot postavni francoski novinar, za svetlobna leta oddaljen od sveta filmske industrije. Tako drugačen od vsega, kar je poznala, pa vendar je začela verjeti, da je naletela na svojega princa. »Lažje je biti v zvezi z nekom, ki ni slaven. On je povsem vpet v umetniško sceno, kar je super, saj uživava v svetovih naju obeh. Ob tem, da naju ne dušijo prenatrpani urniki, kar je metalo senco na moja prejšnja razmerja,« je tedaj žgolela srečno zaljubljena blondinka, ki je Romaina spoznala prek skupnih prijateljev v Parizu in jima niti jezikovna ovira, saj je temnolasec tedaj le za silo govoril angleško, ni prišla do živega. Imela je namreč občutek, da kljub vsemu govorita isti jezik, čeprav je hkrati priznala, da je to morda zgolj univerzalni jezik ljubezni.



»Način, kako razmišlja, kako gleda na stvari, in njegov smisel za ironijo, to me že od začetka najbolj privlači,« je povedala, dokončno pa se je vanj zaljubila zaradi občutka varnosti, ki ga je zbujal v njej. Njuna ljubezen se je le še poglobila, ko sta po dveh letih dobila hčerkico Rose. Oktobra 2014 sta v popolni tajnosti zakorakala pred oltar.



Scarlett in Romain sta živela med Francijo in filmsko meko ter kot vsak drug, običajen par. »Rada greva ven, na večerjo in ples. Ob spet drugih večerih pa posedava doma, pred televizijo. Z njim hodim na razstave, nakar mi razlaga o novih umetniških smernicah in umetnikih, sama pa mu pripovedujem o svojem čudnem svetu,« je še pred letom razpredala igralka, prepričana, da sta si ulita kot roka in rokavica. A se je nato moralo nekaj korenito spremeniti. »Različna življenjska sloga, ne ujameva se,« naj bi kot povod za ločitev zdaj navedla igralka. Nekaterih Romainovih prijateljev to ni presenetilo. Nasprotno, bili so presenečeni, da sta sploh obstala tako dolgo. »Ločitev sem že nekaj časa pričakoval, saj se mi kot par nikdar nista zdela smiselna. Preveč sta si različna, nista si enakovredna,« je zdaj povedal Francozov prijatelj.