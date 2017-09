Savdski princ na kolesu

Savdski princ, ki ima glede na revijo Forbes pod palcem kar 20 milijard dolarjev, je z družino počitnikoval v Turčiji, a ne na luksuzni jahti, kot bi pričakovali, to so zamenjali za – kolesa!

Princ Al Waleed bin Talal bin Abdulaziz Al Saud je v družbi nekaj družinskih članov in prijateljev pa seveda varnostnikov kolesaril v turškem letovišču Bodrum. Princ, star je 62 let, je bil zgoraj brez, nosil je le rumene kratke hlače, superge iste barve in obvezna sončna očala, ko je na čelu gruče kakih dvanajstih ljudi vrtel pedala, je bil videti sproščen in umirjen, spotoma pa je kazal na različne zanimivosti.

Luksuzna jahta je dolga kar 86 metrov, široka 13, gosti lahko 22 potnikov in 31 članov posadke, ima helikopter, bazen in filmsko platno.

Pogosteje kot na kolesu je princa videti na luksuzni superjahti, imenovani Kingdom 5KR: ta je dolga kar 86 metrov, široka 13, gosti lahko 22 potnikov in 31 članov posadke, ima helikopter, pa seveda bazen in filmsko platno; največja hitrost je 20 vozlov, križari pri sedemnajstih. Zunanjost je svetlo rajava, to je barva arabskega peska. Nekoč je bil njen lastnik sedanji ameriški predsednik Donald Trump, imela pa je tudi svoj filmski trenutek – kot Flying Saucer se je pojavila v filmu o Jamesu Bondu Nikoli ne reci nikoli. Savdski princ je jahto kupil leta 1991 za 40 milijonov dolarjev in jo preimenoval v Kingdom 5KR – nosi ime njegovega investicijskega podjetja Kingdom Holdings, vključil je še srečno številko pet in začetnici imen svojih dveh otrok.

No, jahta ni edini luksuzni način transporta, ki ga rad uporablja princ. Ima še zasebno letalo, s katerim njegova družina udobno potuje, kamor koli že so namenjeni, z njim so pristali tudi na letališču Milas-Bodrum, za varnost je bilo kajpak poskrbljeno. Po pristanku so se nemudoma presedli v šest vozil, v mestno središče pa sta ju pospremili dve policijski vozili. Konvoj je spremljal selitveni tovornjak, na katerem je bilo kakih 30 koles in ekstravagantnih 300 kovčkov!