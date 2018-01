Šarmanten da, ne pa najbolj pameten

V začetku tedna je oboževalce britanske kraljeve družine navdušila vest, da letos ne bodo priča le eni kraljevi poroki, ampak kar dvema. Zaročila sta se namreč tudi princesa Eugenie in Jack Brooksbank, par sta že leta.

Z njima se seveda veselijo vsi, je pa Jackova 91-letna babica poskrbela za manjši škandal, ko je vnuka malo za šalo malo zares označila za ne najbolj pametnega. »Nikoli si nisem mislila, da se bo Jack poročil s članico kraljeve družine. Ne razumite me napak, je zelo šarmanten fant, ni pa med najbolj inteligentnimi, zato je zaroka res nekaj neverjetnega, vsaj kar se mene tiče,« je dejala Joanna Newton, ki se dogodka izjemno veseli.

Kdaj natanko bo veseli dan, z dvora še niso sporočili. Par se je menda najprej želel poročiti septembra, zdaj pa se menda bolj nagibata k oktobru. September namreč kraljica in princ Filip tradicionalno preživita na škotskem posestvu Balmoral in tega za nič na svetu ne nameravata spreminjati, zato se bosta morala prilagajati bodoča mladoporočenca. Elizabeta II. in njen mož se s počitnic na Škotskem običajno vrneta v drugem tednu oktobra, in takrat bo najverjetneje tudi poroka.