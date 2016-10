Sarah Jessica Parker  se kot mravlja ni obnesla

Vloga kolumnistke o seksu in ljubezenskih odnosih Carrie Bradshaw, ki je Sarah Jessici Parker s seriji Seks v mestu prinesla svetovno slavo, ji je bila pisana na kožo. Malce manj dobro pa se je zvezdnica odrezala v vlogi živali. Kajti čeprav naj bi leta 1998 posodila glas mravljici v animiranem celovečercu Mravljinec Z in je že posnela kar nekaj glasovnega materiala kot mravljinska princesa Bala, so jo ustvarjalci uspešnice nato čez noč dali na čevelj. In vlogo raje dodeli Sharon Stone z bolj čutnim glasom. »Očitno se kot mravlja nisem obnesla,« s kančkom obžalovanja pravi igralka.



Veselila se je vloge mravljice. In imela je občutek, da delo dobro opravlja. Ne nazadnje so jo ustvarjalci filma celo poklicali in ji dejali, da se je odlično vživela v svoj animirani lik. »Nato pa se je v studiu, le kak teden po klicu, pojavila Sharon Stone. Odpustili so me. Menda so ugotovili, da so iskali nekaj drugega, drugačen glas, kot je moj.« Morda glas, primernejši za žival. In zgodba se je nato šest let pozneje ponovila z animiranim filmom Kravja farma. Že nekajkrat se je pojavila v snemalnem studiu in z glasom oživljala eno izmed živali v risanki, ko so jo znova odpustili. »Očitno živali ne znam igrati. Ali jim posoditi glasu. Edinkrat, ko sem se obnesla kot žival in nisem dobila noge, je bilo, ko sem na odru igrala psa.«