Samski multimilijonar, 26-letnica ga je zapustila

DUNAJ – Samo dve leti je trajal zakon avstrijskega 84-letnega multimilijonarja Richarda Lugnerja in 26-letne Playboyeve zajčice Cathy Schmitz. Ločitvene papirje sta zdaj že nekdanja zakonca podpisala zadnjega novembra, Cathy je bila Lugnerjeva že peta žena.

Razsipna poroka septembra 2014 je bila v dunajski palači v Schönbrunnu, po le sedmih mesecih sestajanja. Ločitev je bila prijateljska, Lugner je povedal, da je s Cathy preživel čudovit čas; na te bo nekdanjo medicinsko sestro, ki se je nekajkrat pojavila tudi v resničnostniih oddajah, spominjala hiša zunaj Dunaja, ki jo bo obdržala, pa seveda mesečna vzdrževalnina. Sredi oktobra so Lugnerju odkrili raka na prostati, zdaj se zdravi. Cathy pa gradi televizijsko kariero. Nastopila je v avstrijski različici Big Brotherja slavnih, zdaj pa se menda dogovarja za nastop v nemškem Jungle Campu.

Lugner se je lani takole odzval na trditve, da ga je Cathy vzela samo zaradi denarja: »Imam mlajšo žensko, ona pa ima moškega z veliko denarja. A imava še druge značilnosti, zaradi katerih sva, kar sva, in če sva s tem zadovoljna, le kaj bi lahko bilo narobe?« No, v začetku leta je Lugner oznanil, da bo kandidiral za avstrijskega predsednika in da bi bila Cathy popolna prva dama, a je izpadel že v prvem krogu. Sicer pa je še najbolj znan po mnogih slavnih in glamuroznih slavnih ženskah, ki jim je plačeval, da so bile njegove spremljevalke na znamenitem dunajskem opernem plesu. To tradicijo je začel leta 1991, ko se ga je pod roko držala slavna italijanska igralka Gina Lollobrigida, potem so ga spremljale še Joan Collins, Sophia Loren, Raquel Welch, Grace Jones, Faye Dunaway in celo vojvodinja Yorška, Jacqueline Bisset, Farrah Fawcett, Pamela Anderson, Paris Hilton, nekdanja spajsica Geri Halliwell, Carmen Electra, pa tudi maroška plesalka ob drogu Karima El Mahroug, bolj znana kot Ruby, lomilka src, ženska v središču seksualnega škandala, v katerega je bil vpleten italijanski premier Silvio Berlusconi. Teve obrazu Kim Kardashian je leta 2014 menda plačal kar 500.000 dolarjev, letos pa ga je spremljala igralka Brooke Shields, čeprav je bil poročen s Cathy.