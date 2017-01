Samomor preprečila mama, ni želela čistiti ostanke možganskega tkiva

Nekdaj je bil sinonim razuzdanega uživaštva brez misli na jutri ali posledice. Vsaj dokler ni novembra lani slišal treh najbolj groznih črk – HIV. Te so Charlieju Sheenu postavile življenje na glavo. Iz kralja škandalov se je spremenil v moškega, ki poudarja pomen varne spolnosti, in postal celo obraz novih kondomov prestižne znamke za intimno življenje Lelo.



Kriva je testosteronska krema



»Zdi se mi, da nosim baklo za vse ljudi, ki se borijo s podobnimi težavami,« je priznal igralec in hvaležno pripomnil, da nova zdravila delajo čudeže. »Resnično se počutim izvrstno in sem za to globoko hvaležen. Nikakršnih stranskih učinkov, ne telesnih ne čustvenih ali duševnih. Čeprav so nekateri dnevi seveda boljši od drugih.« A njegovi občutki so svetlobna leta od tistih, ki jih je doživljal, ko so mu zdravniki razkrili grozljivo diagnozo.



Življenje nima več smisla. Na to je pomislil najprej. »Prvo in edino, kar sem tedaj hotel, je bila krogla naravnost v glavo. A je bila tedaj pri meni mama, kar me je zaustavilo. Nisem želel, da bi bila tista, ki bi morala pospraviti nesnago.« A po prvem burnem odzivu se je umiril. Zdravniki so ga poslali domov s kupom tablet in besedami, da bo živel.



Bližina smrti ti razjasni misli. To se je dogodilo tudi Sheenu, ki danes skoraj z nejevero pomisli na svoj pretekli jaz. Sploh na tistega izpred petih let, ko je pred očmi širnega sveta doživljal popoln duševni kolaps. A se tega niti zavedal ni, saj je v meglici skoraj blaznosti robantil o svoji superiornosti, o tem, kako se mu po žilah pretaka tigrova kri in da je v resnici vatikanski morilec. »Sem na drogi, ki se imenuje Charlie Sheen. Drugi je ne morete preizkusiti, saj bi vas ubila; obraz bi se vam stopil, telo pa eksplodiralo,« je tedaj zanikal govorice o narkomanski omotici, a se skoraj v isti sapi pohvalil, da nihče ni zmožen vzeti toliko mamil kot on in preživeti. Ker je, milo rečeno, drugačen in poseben. A zdaj priznava, da tigrova kri ni bila tista, ki mu je dala tolikšen zagon, pač pa – testosteronska krema. »Ker sem želel vzdrževati visoko raven libida, sem pretiraval in jemal prevelike odmerke.«