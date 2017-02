Samo ena je lahko Kylie

Kylie Minogue, avstralska pevka, ki že desetletja kraljuje na straneh rumenih medijev, se je s tožbo spravila nad 19-letno soimenjakinjo Kylie Jenner, polsestro razvpitih Kim, Kourtney in Khloe Kardashian. In kaj je zvezdnici storilo 30 let mlajše dekle? Po navedbah njenega odvetnika naj Jennerjeva ne bi imela pravice uporabljati imena Kylie za svojo promocijo in promocijo linije svojih kozmetičnih izdelkov. Avstralka je tožbo sicer vložila že v začetku lanskega leta, konec leta pa je sodnik odločil v njen prid. Jennerjeva oziroma njeni zagovorniki so se na odločitev pritožili, a pred dnevi je sodnik pritožbo zavrnil. »Če je toženi stranki dovoljeno registrirati blagovno znamko Kylie, bo tožeči stranki s tem povzročena škoda. Tožeča stranka je namreč svetovno znana zvezdnica, televizijska osebnost, humanitarka in pevka, tožena stranka pa je znana le po svojih nastopih v resničnostni oddaji,« je bilo zapisano v tožbi, ki so jo pridobili pri enem od ameriških časnikov. Minogueova je izpostavila, da spletno domeno kylie.com uporablja že od leta 1996, v zabavni industriji pa se pojavlja od leta 1979, ko njene ameriške soimenjakinje sploh še ni bilo na svetu. »Gospodična Jenner je sekundarna televizijska osebnost, ki je imela tudi v resničnostnem šovu zgolj manjšo oziroma stransko vlogo. Poleg tega so njene objave na družabnih omrežjih, kjer je veliko prisotna, sporne in pogosto žaljive do manjšin. Prav tako nima nobene izobrazbe. Končala je sicer srednjo šolo, a doma,« je, milo rečeno, nelaskave lastnosti 19-letne Kylie naštevala glasbenica. Z vsem tem, kar počne mlada televizijska osebnost, naj bi ta slabo vplivala na Avstralkin ugled, slednja trdi, da ljudje, sploh tisti, ki v šovbiznisu kaj pomenijo, z imenom Kylie povezujejo njo, ne pa 19-letne ameriške »smrklje«.