Sama bo zasnubila  svojega izbranca

Ženske in moški so si enaki. Oziroma bi vsaj morali imeti enake pravice. V to srčno verjame učenjakarska zvezdnica Emma Watson, ki je sicer že pri rosnih devetih letih v sebi začutila feministično žilico, a ji tedaj še ni pustila (pre)glasno spregovoriti. Pred nekaj leti pa se je odločila z vsem srcem in dušo posvetiti se enakosti med spoloma. Prebirati je začela knjige s poudarjeno feministično noto, iz česar se je rodil feministično obarvan knjižni klub Our Shared Shelf. Pred tremi leti je postala ambasadorka dobre volje Združenih narodov, v okviru kampanje HeForShe se še glasneje in bolj javno bori za enakopravnost, pri tem pa ni poudarjala le nuje, da bi morala biti izobrazba dostopna dekletom vsega sveta, ampak tudi, da bi morale imeti ženske enako veljavo na svetovnem političnem prizorišču kot moški. In če že verjame v enakopravnost v izobraževanju in politiki, morda ni čudno, da meni, da bi podobno lahko veljalo v ljubezni. Zato se je odločila prekiniti razširjeno tradicijo in ne zgolj čakati na snubitev, izbrancu bo pač sama postavila prelomno vprašanje.



Pred kakšnim letom in pol je v življenje britanske lepotičke vdrl računalniško usmerjeni podjetnik William Knight, v katerem je hitro prepoznala sorodno dušo, ki jo podobno kot njo žeja po znanju. V dobro mu je štela tudi, da ne prihaja iz njenega sveta zabavne industrije. Z osem let starejšim Mackom je začutila normalnost, po kateri je hrepenela. »Kolikor obožuje svojo filmsko kariero, jo ta tudi plaši, saj jo je strah, da bi zaradi nje – in vsega, kar ta prinaša – lahko izgubila stik z resničnostjo. Zato ji življenje z Mackom več kot ustreza, saj lahko z njim živi dokaj normalno. On je njena skala, rama opore,« je povedal vir in dodal, da sta zaljubljenca že več kot pripravljena, da ljubezen poneseta še višje. Jo okronata s poroko.



»Prijateljem sta že povedala, da sta pripravljena na naslednji korak, na zaroko. Emma je presrečna in navdušena, saj Mack ni le njen največji podpornik, ampak se je izkazal tudi kot odličen življenjski sopotnik.« In naj bi se, četudi vprašanje še ni bilo izrečeno, na dolgo in široko pogovarjala o poročnem dnevu. »Emma si želi malce nekonvencionalne poroke. Ker pa si želi ustreči tudi svoji družini, razmišlja o svatbi v domači Angliji, morda v grofiji Oxfordshire, kjer sta z Mackom preživela nadvse lepe božične praznike. Kljub temu pa ni izključila niti New Yorka, saj bi bili tako bliže njegovi družini.«



Iz prebiranja knjig se je marsičesa naučila, odprle so ji nova obzorja. »S strastjo, s katero se je posvetila enakosti med spoloma, je začela tudi drugače, bolj široko razmišljati, predvsem o tradicionalnih moških in ženskih družbenih vlogah, sploh v povezavi z zakonskim življenjem,« je povedal vir in nadaljeval, da jo je to navdihnilo, da bi prelomila tradicijo snubljenja in sama padla na koleno.



»Le vprašanje časa je, kdaj si s snubitvijo dokažeta in potrdita naklonjenost ter predanost njuni ljubezni. Emma se ob tem vse bolj navdušuje nad zamislijo, da bi bila ona tista, ki bi postavila vprašanje. Na svojstven, morda malce nenavaden način.«



Ob čemer je prepričana, da Mack ne bi imel nič proti, če bi sama prevzela to običajno moško pobudo, saj je ne le podpira, pač pa celo spodbuja v njenih težnjah po širjenju enakopravnosti. »Sanja se ji ne, zakaj delajo ljudje okoli snubitve tolikšno dramo. Želi pa spodbuditi še druga dekleta, da bi začela razmišljati malce drugače in zunaj začrtanih okvirjev.«