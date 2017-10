Sam si bo določil kazen

Ko stopiš pred sodnika in priznaš krivdo za napačno dejanje, ti ta prisodi kazen. No, tako naj bi stvari vsaj potekale. A ne tudi pri Westonu Cageu, ki je priznal vožnjo v opitem stanju in povzročitev prometne nesreče. Pred sinom oskarjevca Nicolasa Cagea je zdaj namreč pomembna odločitev, saj mu je sodnik predstavil tri možne kazni, primerne njegovemu prekršku, zdaj pa se mora Weston odločiti, katero grenko tableto bo pogoltnil.

Kriv je vsega

Že pred dvema letoma je priznal, da je razvada pitja alkohola, verjetno že blizu odvisnosti, postala njegova najhujša nočna mora, iz katere se je le težko zbudil. »Bil sem tiste vrste pivec, ki ni prenehal, dokler zaradi alkohola ni izgubil zavesti. A sem vedel, da mora obstajati boljše življenje od tega,« je povedal Weston, ki je stankal tudi 30 vrčkov piva na dan, ob tem pa še vino, žgane pijače in nekaj tablet. Da se je čez to odločil narediti križ, kar se mu je obrestovalo. »Ne pogrešam nočnih mor, ne pogrešam zmačkanosti, slabosti in slabe vesti,« je dejal, dokler se na začetku tega leta ni prekršil in se je omamljen usedel za volan. In trčil v motorista. A čeprav sta si izmenjala podatke, jo je Weston nato v strahu pred policijo urno ucvrl. Tako divje, da je treščil v nekaj nabiralnikov in v drevo. Čemur sta sledila obisk bolnišnice in aretacija.

Ni se sprenevedal. Kriv je vsega, česar so ga obtožili. Kar je jasno in glasno povedal sodniku, ki mu je dal na izbiro tri možnosti. Da gre za 45 dni v zapor. Da odsluži 30 dni javnih del. Ali pa 350 ur družbenokoristnega dela. Med temi možnostmi lahko izbira, poleg tega bo moral tudi tri mesece obiskovati program za zdravljenje odvisnosti od alkohola ter plačati za vso nastalo škodo.