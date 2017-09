Salvadorju Sobralu ne kaže dobro

Evrovizijski zmagovalec ima tudi astrološko presunljivo karto. Ure rojstva ne poznamo, a se vidi, da ima pomembno usodo, izbral si je težko življenje za poplačilo karmičnih dolgov in prebujenje človeštva. Ima namreč stelij (kar 6 planetov, vključno s Soncem in Luno) v kozorogu, ki mu vlada karmični učitelj Saturn z neizprosno strogostjo za učenje lekcij in poplačila iz preteklih življenj. Čeprav kozoroge enačimo s hladnostjo, resnostjo in ambicioznostjo, pevca mehča Lunina konjunkcija z Neptunom, ki označuje mehko umetniško dušo, ki svet doživlja z veliko senzibilnostjo in občutljivostjo. Konjunkcija močnega Saturna in Neptuna kaže, da je razpet med strogo realnostjo in ideali, hrepenenji in upanjem. Sonce ob Uranu prinaša stres, šok, nenadne spremembe, nestalnost. Sonce in Luna v kozorogu stroge starše in pomembno tradicionalno družino.



V karti prevladuje močna aspektna konfiguracija jod iz dveh planetov v sekstilu (Mars, Venera), oba sta v inkonjunkciji s tretjim planetom na konici, Jupitrom, s katerim je še v opoziciji celotni stelij. Gre za težavno karmično strukturo, ki kaže, da mora človek kot poslanstvo izpolniti neko nalogo, da je rojen z višjo duhovno vibracijo, ki ga vodi v izzive. Če se z njimi sooča, se v njem lahko zgodijo veliki premiki, preobrazba in duhovni razvoj. Na ta način nevarne, neprijetne situacije postanejo spodbujevalci razvoja. Spremembe, ki jih prinaša jod, so neizbežne, usodne, nekaj, kar se mora zgoditi. Če je povezan tudi s 6., 1. in 8. hišo, je glasni znanilec zdravstvenih tegob ali drugače ovira življenje. Ker nimamo točnih podatkov, zanj tega ne vemo, a ker so v strukturo vpleteni skoraj čisto vsi planeti, vključno s šibkim in obremenjenim Soncem, je jasno, da jod oslabi telo. Jupiter na konici je v raku in kaže čustveno sporočilo o ljubezni (Venera in Mars), ki ga mora prenesti celotnemu človeštvu.



Zdravstveno mu ne kaže dobro. Če bo presaditev srca uspela, prihaja težko obdobje, podprto z mrki, ki delujejo kot zaključevalci. Tr. Jupiter aktivira kvadrat Plutona in karmičnega vozla – sprožena bo transformacija kot poplačilo za preteklo nasilno življenje. Tr. Pluton, planet smrti, že leta prehaja planete v kozorogu, decembra Saturn, kjer je predvidoma tudi pr. Luna. Tr. Saturn vstopa v kozoroga, kjer bo bremenil vse planete, trikrat Sonce, ki predstavlja moč, vitalnost, življenjsko pot. Poslabšanje sta sprožila mrk na vozlu in tr. Saturn, ki se bliža pr. Marsu. Upanje budita tr. Neptun v sekstilu na stelij in pr. Venera na Merkurju, a ga vseeno čakajo težke preizkušnje. Drugo leto mrka spodbudita vozel in pr. Sonce, kar nakazuje prelomnico, a ob tako težki karti in vplivih je verjetneje, da se njegova pot in poslanstvo počasi iztekata.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«